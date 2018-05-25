Бывший чиновник похитил 430 млн тенге в Шымкенте

В Шымкенте идет суд по делу о хищении 430 млн тенге из бюджета. Главным подозреваемым выступает бывший глава центра занятости Асылжан Жамалбеков, передает телеканал TVK.



Похищенные экс-чиновником средства были выделены из госбюджета на поддержку бездомных.



Жамалбеков скрылся от следствия прошедшей зимой, он находится в международном розыске.



Как сообщил судья Абинур Карабаев, к настоящему времени опрошено порядка ста свидетелей, еще нужно взять показания примерно у 1 700 человек. Дело насчитывает более 200 томов.



Следователи изучат бухгалтерские документы и другие улики. По словам судьи, на это потребуется время - не менее 2 - 3 месяцев.



Пока главный обвиняемый находится в розыске, перед судом предстали его предполагаемые подельники.



