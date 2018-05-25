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Бывший чиновник похитил 430 млн тенге в Шымкенте

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:22
Бывший чиновник похитил 430 млн тенге в Шымкенте
Фото из открытых источников
В Шымкенте идет суд по делу о хищении 430 млн тенге из бюджета. Главным подозреваемым выступает бывший глава центра занятости Асылжан Жамалбеков, передает телеканал TVK.

Похищенные экс-чиновником средства были выделены из госбюджета на поддержку бездомных.

Жамалбеков скрылся от следствия прошедшей зимой, он находится в международном розыске.

Как сообщил судья Абинур Карабаев, к настоящему времени опрошено порядка ста свидетелей, еще нужно взять показания примерно у 1 700 человек. Дело насчитывает более 200 томов.

Следователи изучат бухгалтерские документы и другие улики. По словам судьи, на это потребуется время - не менее 2 - 3 месяцев.

Пока главный обвиняемый находится в розыске, перед судом предстали его предполагаемые подельники.

Источник: nur.kz
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