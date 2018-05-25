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Оформить медстраховку посоветовали казахстанцам, выезжающим на ЧМ в Россию

Просмотров:66 Опубликовано: Сегодня, 10:40
Оформить медстраховку посоветовали казахстанцам, выезжающим на ЧМ в Россию
Фото из открытых источников
Кроме того, следует учесть, что в некоторые города, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, невозможно будет въехать на личном авто.

Посольство Казахстана в РФ рекомендует оформить медицинскую страховку международного образца казахстанцам, планирующим приехать в Россию в период проведения чемпионата мира по футболу "FIFA-2018", сообщается на сайте посольства.

С 25 мая в связи с проведением чемпионата мира по футболу начинают применяться особые правила регистрации иностранных граждан в Российской Федерации. Действовать они будут по 25 июля. Изменения распространяются на 11 городов-организаторов – это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск.

"Планирующим приехать в Россию на период действия корректив и изменений в правила регистрации иностранных граждан в РФ гражданам Казахстана в интересах безопасности рекомендуется оформить медицинскую страховку международного образца", – рассказала пресс-секретарь посольства РК в РФ Жанар Колбачаева МИА "Казинформ".

Оформить страховку или полис, действующий в России, можно в Казахстане. Услуги страховых компаний начинаются от 700 тенге на три дня.

Кроме того, в посольстве отметили, что каждый город (принимающая сторона) может иметь свои административно-правовые особенности.

"Например, администрация Санкт-Петербурга приняла решение об ограничении доступа в город автомобилей на период проведения чемпионата в целях предотвращения дорожных заторов. В этой связи казахстанцам рекомендуется воздержаться от планов прибытия в Санкт-Петербург на собственном автомобиле", – сообщила Жанар Колбачаева.

Ранее в посольстве заявили, что Россия упростила правила регистрации казахстанцев во время чемпионата мира-2018. При прибытии на ЧМ-2018 в РФ граждане Казахстана должны зарегистрироваться в течение трёх дней. Ранее на эту процедуру были предусмотрены сутки.

Подробная информация о том, куда граждане Республики Казахстан могут обратиться за консультацией, размещена на официальном сайте посольства.

ЧМ-2018 по футболу впервые состоится в России. Он пройдёт с 14 июня по 15 июля.
Источник: informburo.kz
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