Выписку с пенсионного счета ЕНПФ можно получить в Теlegram

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ЕНПФ запустил в месенджере Telegram бот, облегчающий казахстанцам доступ к сервисам пенсионного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как пояснили в пресс-службе ЕНПФ, с помощью бота пользователи могут получить мини-выписку или отправить выписку на адрес электронной почты, восстановить пароль от личного кабинета, ознакомиться с актуальными новостями и текущими показателями фонда, а также найти ближайшее его отделение.
«Чтобы им воспользоваться, нужно в мессенджере, в строке поиска, ввести: «enpfbot». При первичном запуске пользователям будет предложено выбрать язык обслуживания - государственный или русский, с возможностью его смены в основном меню», - сообщили в ЕНПФ.
Кроме того, бот может подсказать текущий курс основных валют (доллар США, евро, рубль), проверить наличие штрафов за нарушение ПДД и предоставить ссылки на скачивание мобильного приложения ЕНПФ. В дальнейшем функционал бота планируется расширять и сделать его максимально полезным и удобным.
Напомним, в апреле прошлого года фонд запустил официальный канал @enpfkz в Telegram, подписавшись на который пользователь сможет получать актуальную информацию о накопительной пенсионной системе Казахстана и о деятельности ЕНПФ.
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