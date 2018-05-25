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Трагедия в "Зимней вишне": задержан глава кемеровского МЧС

Просмотров:201 Опубликовано: Сегодня, 13:51
Трагедия в "Зимней вишне": задержан глава кемеровского МЧС
Кадр из видео
Главного спасателя Кемеровской области Александра Мамонтова подозревают в халатности и растрате, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС области Григория Терентьева и иных лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность) и частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Александр Мамонтов и Григорий Терентьев не запланировали и не провели в период 2017-2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня".

"При этом проверка соблюдения требований пожарной безопасности ТРЦ "Зимняя вишня", согласно действующему законодательству, должна была быть осуществлена до 18 марта 2018 года, о чем было достоверно известно Мамонтову и Терентьеву", - отмечается на сайте Следственного комитета РФ.

Кроме того, следователи установили, что в период с июня 2015 по апрель 2018 года Мамонтов, с использованием своего служебного положения при пособничестве неустановленных пока лиц, совершил хищение вверенного ему имущества - денежных средств Главного управления на сумму более 1,8 миллиона рублей, что является особо крупным размером.

Мамонтов и Терентьев задержаны. В ближайшее время следователями планируется предъявить им обвинение по указанным статьям, а также обратиться с ходатайством в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По официальным данным, погибли, по данным Следственного комитета, 60 человек, среди них 37 детей. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские комнаты. Расследуется уголовное дело.
Источник: tengrinews.kz
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