Ильхам Алиев помиловал двух казахстанцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о помиловании 634 заключенных, среди которых два казахстанца, сообщает РИА Новости.



Исполнение распоряжения президента о помиловании началось 25 мая 2018 года. Среди помилованных 12 оппозиционеров. Помилование приурочено к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР), которое будет отмечаться в стране 28 мая.



От отбывания оставшейся части срока освобождены 607 человек, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания, от условного наказания освобождены 9 человек, от исправительных работ - 6 человек, от наказания в виде штрафа - 11 человек.



Среди помилованных 39 иностранных граждан, в числе которых двое граждан Казахстана, 11 граждан Грузии, пять - Китая, по четыре - России и Ирана, по три - Турции и Бангладеш, два гражданина Туркменистана, по одному гражданину Узбекистана, Камеруна, Индии, Афганистана и Украины и три лица без гражданства.