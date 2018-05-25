«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 25 Мая
+30...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.42 KZT
  • €1 = 383.51 KZT
  • 1 RUB = 5.29 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ильхам Алиев помиловал двух казахстанцев

Просмотров:406 Опубликовано: Сегодня, 15:12
Ильхам Алиев помиловал двух казахстанцев
Фото ©РИА Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о помиловании 634 заключенных, среди которых два казахстанца, сообщает РИА Новости.

Исполнение распоряжения президента о помиловании началось 25 мая 2018 года. Среди помилованных 12 оппозиционеров. Помилование приурочено к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР), которое будет отмечаться в стране 28 мая.

От отбывания оставшейся части срока освобождены 607 человек, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания, от условного наказания освобождены 9 человек, от исправительных работ - 6 человек, от наказания в виде штрафа - 11 человек.

Среди помилованных 39 иностранных граждан, в числе которых двое граждан Казахстана, 11 граждан Грузии, пять - Китая, по четыре - России и Ирана, по три - Турции и Бангладеш, два гражданина Туркменистана, по одному гражданину Узбекистана, Камеруна, Индии, Афганистана и Украины и три лица без гражданства.
Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика