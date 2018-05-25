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Смертельные случаи от менингококка в Алматы объяснил Бекшин

Просмотров:64 Опубликовано: Сегодня, 16:59
Смертельные случаи от менингококка в Алматы объяснил Бекшин
Фото ©РИА Новости
Председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин объяснил смертельные случаи от менингококка в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Возбудитель менингита neisseria meningitidis всегда циркулирует в обществе, а нынешняя неустойчивая погода, переохлаждение как-раз поддерживают циркуляцию бактерии. (...) Мы регистрируем эпидемиологическую заболеваемость в Алматы. Это заболевание - сезонное. Чаще всего регистрируется в холодный период времени, весной, когда иммунитет на исходе. В Алматы заболеваемость имеет волнообразный циклический характер", - сказал Бекшин, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, в 2013 году было зарегистрировано 49 случаев, в 2015 - 66 случаев, а наиболее высокий уровень заболеваемости был зарегистрирован в 2011 году в Астане - 211 случаев.

"На сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 29 лабораторно-подтвержденных случаев менингита. Сейчас мы проводим противоэпидемические мероприятия - ограничили культурно-массовые мероприятия, особенно в закрытых учреждениях. Сегодня распускаются школы, это тоже сыграет свою положительную роль. Для бактерии наиболее опасные - солнечные лучи и мы думаем, что с установлением солнечной погоды, заболеваемость пойдет на спад. Тем не менее, мы и в детских учреждениях проводим профилактические мероприятия - организовываем фильтры", - сказал главный государственный санврач.

По словам Бекшина, все простудные заболевания должны немедленно подвергаться лечению и профилактике.

"В этих случаях мы рекомендуем проветривать помещения, делать влажные уборки с применением дезинфицирующих средств. Эти санитарно-противоэпидемические мероприятия на сегодня позволят регулировать заболеваемость. Самое главное, больные при симптомов назофаренгита, простудных заболеваний, немедленно должны обращаться к медицинским работникам. Все случаи, которые были, летальные случаи - результат позднего обращения больных к медработникам", - сказал Бекшин.

21 мая сообщалось, что заболевание было подтверждено у 15 человек в Алматы. Ранее было зарегистрировано три случая с летальным исходом, в том числе два взрослых и один ребенок, который посещал детский сад. Позднее стало известно о смерти от инфекции студента первого курса в Алматы.

Менингококковая инфекция - острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями - от бессимптомного носительства, назофарингита (воспаление слизистой носа и глотки), менингита (воспаление мозговых оболочек) и менингококкового сепсиса (заражение крови).
Источник: Tengrinews.kz
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