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Назарбаев даст казахстанское гражданство почти 600 иностранцам

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:50
Назарбаев даст казахстанское гражданство почти 600 иностранцам
© Sputnik
АСТАНА, 25 мая — Sputnik. Почти 600 представителей разных этносов, прибывших в республику из ближнего и дальнего зарубежья, попросили казахстанское гражданство.

По информации Акорды, состоялось очередное заседание комиссии по вопросам гражданства под председательством госсекретаря Гульшары Абдыкаликовой.

"На заседании комиссии были рассмотрены вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него. После подписания главой государства соответствующего указа гражданами нашей страны станут 587 представителей различных этносов, прибывших к нам из ближнего и дальнего зарубежья", — говорится в сообщении.

По словам Абдыкаликовой, количество лиц, желающих стать гражданами Казахстана, растет из года в год. Это свидетельствует о высоком международном авторитете казахстанского института гражданства, стабильности социально-экономической системы государства, развитой культуре межэтнических отношений, отметила она.

"Мы приветствуем новых казахстанцев, желаем им счастливой жизни и эффективной работы на благо теперь уже и их Родины. Уверена, что став ее достойными гражданами, они внесут свой вклад в дальнейшее развитие суверенного Казахстана", — добавила госсекретарь.

В мае 2017 года Акорда сообщила, что после подписания Назарбаевым соответствующего указа гражданство Казахстана получили 640 представителей различных этносов, прибывших в страну из ближнего и дальнего зарубежья.
Источник: sputniknews.kz
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