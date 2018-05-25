Назарбаев даст казахстанское гражданство почти 600 иностранцам

АСТАНА, 25 мая — Sputnik. Почти 600 представителей разных этносов, прибывших в республику из ближнего и дальнего зарубежья, попросили казахстанское гражданство.
По информации Акорды, состоялось очередное заседание комиссии по вопросам гражданства под председательством госсекретаря Гульшары Абдыкаликовой.
"На заседании комиссии были рассмотрены вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него. После подписания главой государства соответствующего указа гражданами нашей страны станут 587 представителей различных этносов, прибывших к нам из ближнего и дальнего зарубежья", — говорится в сообщении.
По словам Абдыкаликовой, количество лиц, желающих стать гражданами Казахстана, растет из года в год. Это свидетельствует о высоком международном авторитете казахстанского института гражданства, стабильности социально-экономической системы государства, развитой культуре межэтнических отношений, отметила она.
"Мы приветствуем новых казахстанцев, желаем им счастливой жизни и эффективной работы на благо теперь уже и их Родины. Уверена, что став ее достойными гражданами, они внесут свой вклад в дальнейшее развитие суверенного Казахстана", — добавила госсекретарь.
В мае 2017 года Акорда сообщила, что после подписания Назарбаевым соответствующего указа гражданство Казахстана получили 640 представителей различных этносов, прибывших в страну из ближнего и дальнего зарубежья.
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