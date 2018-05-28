Выяснилось, где и кто снимал видео избиения ребенка, шокировавшее Казнет

В последнее время в соцсетях в Казахстане и Кыргызстане активно распространяется видео, на котором молодая женщина жестоко избивает малолетнего ребенка, бьет его кулаком по спине и ногой в живот. Участница записи также держит в руках нож, однако на кадрах не видно, что именно сделала с ним женщина.На днях официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев заявил, что "полиция устанавливает личность женщины". В правоохранительных органах Кыргызстана также начали изучать шокирующую видеозапись.Редакция кыргызского интернет-портала Kaktus.media провела мини-расследование и выяснила, что ролик был сделан не в Кыргызстане и не в Казахстане.Журналисты пришли к выводу, что видео не является монтажом. "Запись была сделана 1 мая этого года, но инцидент произошел в Перу. В результате полученных травм ребенок умер. Женщина, которая избивает младенца на видео, является матерью этого ребенка. На камеру снимает отец", - сообщает издание.Те самые родители с видеоПо данным англоязычного портала, посвященного африканским и южноамериканским новостям, видео снято в небольшом городке в Перу под названием Юнгайо. Молодые родители (смотрите выше на фото) пришли в полицейский участок с телом десятимесячного ребенка. По словам молодых людей, их ребенок сильно заболел, он умер по дороге в больницу.Супруги пришли в полицейский участок за бумагами, которые дают направление в морг. Полицейские выделили соответствующие документы, но при опросе начали подозревать родителей в причастности к убийству ребенка. В ходе разговора подозрение полицейских усилилось, и молодых родителей задержали для полного допроса.К этому времени в Перу уже активно распространилось то самое вирусное видео. Полицейские получили запись и арестовали мужа и жену. Их задержали по подозрению в убийстве и жестоком обращении с ребенком.