Самые популярные уловки мошенников назвал юрист

Как чаще всего действуют мошенники в Казахстане, какие схемы они используют и как не стать жертвой их обмана, рассказал юрист Максим Мостович, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Какие схемы мошенничества встречаются чаще всего?



По словам Максима Мостовича, исходя из его собственной практики, на данный момент в Казахстане чаще всего применяется схема обманов при помощи обыкновенного телефона.



"Часто распространены телефонные звонки или сообщения якобы плачущих родственников, которые якобы кого-то сбили на машине или якобы попали в полицию? и им якобы срочно нужны деньги. Очень распространены случаи звонков по пропавшим или украденным вещам", - перечислил эксперт.



Здесь он привел в пример классическую схему мошенничества.



"Допустим, у вас украли велосипед или фотоаппарат. Вы размещаете объявление на одном из популярных сайтов. Раздается звонок, и вам радостно сообщается, что нашли вашу вещь и готовы вернуть за вознаграждение. Оговаривается сумма и назначается встреча. Как правило, местом встречи выбирают торговый центр. По прибытии на место вам сообщают, что вас уже видят и просят подойти к аппарату для пополнения баланса или банкомату и внести оговоренную сумму на счет, указанный самими мошенниками, либо назвать номер карты и код. Естественно, никто вашу вещь не находил и на встречу с вами даже не собирался, вполне вероятно, что мошенник в данный момент вообще отбывает наказание в местах лишения свободы на территории другого государства", - рассказал он.



Также, по его словам, часто встречаются случаи мошенничества, при котором преступники якобы продают по очень низкой цене очень хорошую и дорогую вещь на специализированном сайте.



Например, автомобиль рыночной стоимостью 100 000 долларов продается за 20 000 долларов с пометкой "очень-очень срочно". Причины называются самые разные, например нужны деньги на срочную операцию 105-летней бабушке".



"При этом машина якобы в гараже, ключи у той же самой бабушки, бабушка в реанимации и к ней никого не пускают. Сам же продавец якобы находится за границей и готов вам продать машину, но вот беда: есть очень много покупателей и вам необходимо поспешить и срочно внести задаток перечислением или путем перевода денег на указанный им счет, чтобы продавец купил билет и через неделю, когда он приедет, переоформит машину на вас", - пояснил юрист.



При этом он отметил, что в таких ситуациях мошенник успокаивает жертву, заверяя, что код для получения платежа не нужно показывать до того момента, как продавец вас не увидит.



"Но в этой ситуации вы не увидите ни продавца, ни своих денег, так как существуют способы снятия денег и без указания пароля", - отметил Максим Мостович.



Как этого можно избежать?



"Мошенники весьма неплохо разбираются в психологии, они либо создают эффект "уходящего поезда", когда заманчивое предложение действует очень короткий период времени, или достаточно интенсивно добиваются вашего расположения и доверия", - рассказывает юрист.



По его словам, часто встречаются такие случаи, когда мошенники располагают к себе людей тем, что уже неоднократно оправдывали ваше доверие.



"Например, несколько раз занимали у вас деньги и всегда отдавали в срок и с хорошими процентами либо достали вам по дешевке автомобиль, а то и не один. Так они "прикармливают" жертву, усыпляя ее бдительность лишь для того, чтобы потом получить от вас очень крупную сумму", - поясняет он.



Юрист предупредил, что любое навязчивое дружелюбие от малознакомых людей должно вас насторожить, равно как и предложения, о деталях и сути которых у вас нет достаточно информации, которую можно проверить самому или на проверку которой нет времени.



По его словам, необходимо в обязательном порядке проверять из официальных источников всю предоставленную информацию о сделке и не производить оплату до того момента, пока не будете на 100 процентов уверены в чистоте сделки.



"Также не советую заключать "горящие сделки" без предварительной полной проверки информации. Равно как не советую поддаваться алчности и панике. Большинство мошенников играют именно на этом и пользуются тем, что человек не может трезво оценить ситуацию", - заключил Максим Мостович.