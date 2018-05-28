Нефть упала ниже $75 за баррель

Цены на нефть марки Brent снизились на 2% после закрытия торгов в пятницу, передает LS.



Если 25 мая суточная стоимость черного золота составляла $76,44 за баррель, то в 9:20 по времени Астаны сырье продавалось по $74,94 за баррель. При этом в среду 23 мая июльские фьючерсы Brent находились в районе $80 за баррель.



Нефть начала резко дешеветь в связи с неожиданным ростом запасов в США. коммерческие запасы нефти в США по итогам прошлой недели выросли на 5,8 млн баррелей при прогнозном снижении на 1,6 млн баррелей. Также на стоимость повлияли опасения, что ОПЕК в июне увеличит добычу из-за рисков, связанных с Венесуэлой и Ираном.



Между тем, по прогнозам министра энергетики России Александра Новака, среднегодовая стоимость Brent в 2018 году может варьироваться в коридоре $65-75 за баррель.