В школы теперь будут принимать пятилетних детей в Казахстане

Министерство образования и науки РК обнародовало информацию об изменениях в правилах по приему детей в школы, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.



Сообщается, что в первый класс с 2018 года будут принимать, как прежде, семилетних детей и ребят, которым исполнится шесть лет в текущем календарном году. Речь идет о приеме будущих школьниках в учебные заведения по территориальности.



"То есть дети, родившиеся в сентябре-декабре, с этого года могут пойти в первый класс, так как до конца календарного года они достигнут полных шести лет и имеют право быть принятыми в школу на обучение. При этом родители обучающихся имеют право выбора другой организации образования. В случае отказа в приеме на обучение в организацию образования родители или иные законные представители обучающегося обращаются по месту жительства в местные органы управления образованием", – говорится в информации МОН РК.



Ведомство ссылается на соответствующее постановление Правительства РК от 10 мая 2018 года.

В МОН РК напоминают, что прием документов стартует 1 июня и продлится до 30 августа.



Из перечня документов для приема детей в первый класс исключена справка с места жительства, добавили в пресс-службе министерства.