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В школы теперь будут принимать пятилетних детей в Казахстане

Просмотров:76 Опубликовано: Сегодня, 10:59
В школы теперь будут принимать пятилетних детей в Казахстане
Фото: today.kz
Министерство образования и науки РК обнародовало информацию об изменениях в правилах по приему детей в школы, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Сообщается, что в первый класс с 2018 года будут принимать, как прежде, семилетних детей и ребят, которым исполнится шесть лет в текущем календарном году. Речь идет о приеме будущих школьниках в учебные заведения по территориальности.

"То есть дети, родившиеся в сентябре-декабре, с этого года могут пойти в первый класс, так как до конца календарного года они достигнут полных шести лет и имеют право быть принятыми в школу на обучение. При этом родители обучающихся имеют право выбора другой организации образования. В случае отказа в приеме на обучение в организацию образования родители или иные законные представители обучающегося обращаются по месту жительства в местные органы управления образованием", – говорится в информации МОН РК.

Ведомство ссылается на соответствующее постановление Правительства РК от 10 мая 2018 года.
В МОН РК напоминают, что прием документов стартует 1 июня и продлится до 30 августа.

Из перечня документов для приема детей в первый класс исключена справка с места жительства, добавили в пресс-службе министерства.
Источник: today.kz
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