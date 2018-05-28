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Смерть Томирис Байсафа в Москве: Омбудсмен РК сделал заявление

Просмотров:409 Опубликовано: Сегодня, 12:23
Смерть Томирис Байсафа в Москве: Омбудсмен РК сделал заявление
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Омбудсмен Аскар Шакиров обратился к своей российской коллеге в связи с расследованием трагического инцидента, произошедшего со студенткой МГИМО Томирис Байсафа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу аппарата уполномоченного по правам человека в Казахстане.

Аскар Шакиров обратился к омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой оказать в пределах своей компетенции содействие в обеспечении объективности расследования гибели казахстанки при невыясненных обстоятельствах в апреле этого года.

Отмечается, что расследование инцидента ведет главное следственное управление по Западному административному округу Москвы.

"Вместе с тем обеспокоенность у омбудсмена вызвала информация, представленная родителями Томирис Байсафа, которые указывают на наличие ряда процессуальных нарушений в рамках проводимого расследования, а также на отказ в предоставлении информации о ходе следствия, что, по их мнению, препятствует объективному установлению обстоятельств случившейся трагедии. Семьей погибшей студентки были, в частности, отмечены факты невыполнения следственными органами своевременных действий для проведения необходимых экспертиз", - говорится в обращении уполномоченного по правам человека в Казахстане.

"Тревогу родителей девушки также вызывает предвзятость в ведении расследования уголовного дела, так как следственные действия, по их мнению, основаны преимущественно на показаниях единственного свидетеля, что повлекло появление в средствах массовой информации различных версий произошедшего до принятия окончательного процессуального решения и заключений соответствующих экспертов", - говорится в распространенном сообщении от имени омбудсмена Аскара Шакирова.

Принимая во внимание неоднозначность сложившейся ситуации, затрагивающей всесторонние правозащитные аспекты, омбудсмен обратился с просьбой оказать содействие в рассмотрении вышеизложенных фактов, а также принятии необходимых мер для должного и транспарентного расследования данного инцидента.

Ранее родители 21-летней девушки Дархан Кожабергенов и Жанна Ахметова заявили, что настаивают на объективном и справедливом расследовании. Они несогласны с выводами следствия, которое, по их словам, склоняется к версии, что Томирис Байсафа совершила самоубийство.

13 апреля этого года студентка-отличница четвертого курса кафедры международных экономических отношений Томирис Байсафа при неизвестных обстоятельствах выпала из окна четвертого этажа МГИМО во время перемены. Девушка получила множественные переломы, потеряла много крови. 3 мая Томирис скончалась в НИИ Склифосовского.

Мать Томирис Байсафа - Жанна Ахметова обратилась к генеральному прокурору Кайрату Кожамжарову.
Источник: tengrinews.kz
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