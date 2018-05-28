Задержанных в Китае этнических казахов попросил освободить МИД РК

Внешнеполитические ведомства Казахстана и Китая провели консультации по консульским вопросам, передает Tengrinews.kz.
На прошлой неделе в Пекине состоялись очередные казахстанско-китайские консультации по консульским вопросам. Казахстанскую делегацию возглавил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Казахстана Ардак Мадиев, китайскую - директор Консульского департамента Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Го Шаочунь.
Стороны провели обстоятельные переговоры по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в консульской сфере, защиты прав и интересов граждан двух стран, а также взаимных поездок жителей Казахстана и Китая.
Казахстанской стороной был поднят вопрос о положении этнических казахов, переселившихся из Китая в Казахстан и принявших гражданство Республики Казахстан. Выражена настоятельная просьба об объективном и справедливом рассмотрении дел и освобождении задержанных в Китае за двойное гражданство этнических казахов. Достигнута договоренность о выработке общих подходов к решению проблем этнических казахов из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
В ходе консультаций также обсуждены вопросы либерализации визового режима между странами. Стороны обменялись информацией о действующем порядке въезда/выезда и пребывания транзитом в международных аэропортах Казахстана и Китая казахстанских и китайских граждан.
Принимая во внимание технический характер возникающих вопросов в сфере визовой политики, стороны выразили готовность к созданию в дальнейшем благоприятных условий для взаимных поездок граждан двух стран, а также договорились продолжать регулярно проводить консультации.
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