Вкладчикам Жилстройсбербанка разрешили продавать свои депозиты

Тем казахстанцам, которые копили деньги на приобретение жилья в Жилстройсбербанке (ЖССБК), теперь разрешено продавать собственные депозиты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу банка.



Это стало возможным с запуском сервиса онлайн-уступки в интернет-банкинге «ЖССБ 24».



Как отметили в банке, выставить на продажу накопления разрешается один раз, и они должны были производиться на протяжении не меньше одного года.



«В банке достаточно таких клиентов, которые практически дошли до жилищного займа, но в силу возникших непредвиденных обстоятельств решили досрочно расторгнуть договор и снять накопления», - рассказали в Жилстройсбербанке.



Там пояснили, что как раз для таких вкладчиков и предусматривается новая услуга.



По мнению ЖССБК, желающих приобрести «благополучные» депозиты окажется немало. Ранее эта услуга была доступна исключительно для близких родственников.



Отмечается, что с купленным сбережением нельзя будет принимать участие в каких-либо госпрограммах, взять квартиру разрешается лишь на коммерческом рынке.



Объявления о реализации депозитов будут размещаться в сервисе. Пока воспользоваться услугой можно в компьютерной версии банкинга, версия для мобильников – на стадии разработки.