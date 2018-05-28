Вкладчикам Жилстройсбербанка разрешили продавать свои депозиты

Тем казахстанцам, которые копили деньги на приобретение жилья в Жилстройсбербанке (ЖССБК), теперь разрешено продавать собственные депозиты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу банка.
Это стало возможным с запуском сервиса онлайн-уступки в интернет-банкинге «ЖССБ 24».
Как отметили в банке, выставить на продажу накопления разрешается один раз, и они должны были производиться на протяжении не меньше одного года.
«В банке достаточно таких клиентов, которые практически дошли до жилищного займа, но в силу возникших непредвиденных обстоятельств решили досрочно расторгнуть договор и снять накопления», - рассказали в Жилстройсбербанке.
Там пояснили, что как раз для таких вкладчиков и предусматривается новая услуга.
По мнению ЖССБК, желающих приобрести «благополучные» депозиты окажется немало. Ранее эта услуга была доступна исключительно для близких родственников.
Отмечается, что с купленным сбережением нельзя будет принимать участие в каких-либо госпрограммах, взять квартиру разрешается лишь на коммерческом рынке.
Объявления о реализации депозитов будут размещаться в сервисе. Пока воспользоваться услугой можно в компьютерной версии банкинга, версия для мобильников – на стадии разработки.
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