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Вкладчикам Жилстройсбербанка разрешили продавать свои депозиты

Просмотров:136 Опубликовано: Сегодня, 14:14
Вкладчикам Жилстройсбербанка разрешили продавать свои депозиты
Фото с сайта kn.kz
Тем казахстанцам, которые копили деньги на приобретение жилья в Жилстройсбербанке (ЖССБК), теперь разрешено продавать собственные депозиты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу банка.

Это стало возможным с запуском сервиса онлайн-уступки в интернет-банкинге «ЖССБ 24».

Как отметили в банке, выставить на продажу накопления разрешается один раз, и они должны были производиться на протяжении не меньше одного года.

«В банке достаточно таких клиентов, которые практически дошли до жилищного займа, но в силу возникших непредвиденных обстоятельств решили досрочно расторгнуть договор и снять накопления», - рассказали в Жилстройсбербанке.

Там пояснили, что как раз для таких вкладчиков и предусматривается новая услуга.

По мнению ЖССБК, желающих приобрести «благополучные» депозиты окажется немало. Ранее эта услуга была доступна исключительно для близких родственников.

Отмечается, что с купленным сбережением нельзя будет принимать участие в каких-либо госпрограммах, взять квартиру разрешается лишь на коммерческом рынке.

Объявления о реализации депозитов будут размещаться в сервисе. Пока воспользоваться услугой можно в компьютерной версии банкинга, версия для мобильников – на стадии разработки.
Источник: nur.kz
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