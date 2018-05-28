Более 27 тысяч детей живут в детских домах в РК

27 274 ребенка живут в детских домах в Казахстане. Только за три месяца этого года в центры адаптации несовершеннолетних (ЦАН) поступили 1688 детей, передает Today.kz.



Согласно информации, опубликованной на сайте Комитета по охране прав детей МОН РК, чаще всего в трудной жизненной ситуации оказываются малыши, рожденные в неблагополучных семьях. Как правило, в тот небольшой период пока они находятся с биологическими родителями, дети растут в ужасных условиях. Часто с ними обращаются жестоко: бьют, плохо кормят, пренебрегают их нуждами, подвергают насилию, иногда даже сексуальному. По вине безответственных, иногда пьющих или употребляющих наркотики, матерей и отцов ежегодно тысячи детей поступают в центры адаптации несовершеннолетних. Какое-то время малыши и подростки находятся в "режиме ожидания", верят, что родители заберут их. После кто-то окажется в детском доме, доме малютки, некоторых отправят в спецшколы, кого-то вернут в семью.



В 2017 году в центры адаптации несовершеннолетних поступили 7 539 детей. Большая часть из них – 6 306 человек (83,6 процента) беспризорники или оставшиеся без надзора взрослых, 937 остались без попечения родителей, 207 направлялись в специальные организации образования для детей с девиантным поведением и с особым режимом содержания, 89 несовершеннолетних оказались в тяжелой жизненной ситуации.

Судьба почти всех этих детей уже решена.



6274 ребенка переданы обратно в семьи. Новую жизнь в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начали 578 человек, под опекой оказались 124 ребенка, на патронате – 21, направлены в спецшколы – 132, переданы в ЦАНы других областей – 41, направлены в организации по типу ЦАН других стран – 13 и переданы в гостевую семью – 48.



За три месяца 2018 года в ЦАНы поступили 1688 детей. Основную долю из них также составляют безнадзорные и беспризорные дети (1422 человека, или 84,2 процента). Большую часть прибывших вернули в семьи – 1371 ребенок теперь находится под надзором Службы поддержки семьи, которая оказывает психологическую, консультационную, социально-правовую, справочно-информационную помощь детям и их родителям.



По данным Комитета по охране прав детей, в РК проживают 27 274 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году 1 561 ребенок нашел свое место в семьях казахстанских граждан. Под опекой и попечительством находятся более 300 детей, на патронатном воспитании – 293 ребенка, 168 ребят усыновили, в кровную семью возвращены 630 несовершеннолетних.



В Казахстане работают 137 различных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: в системе образования – 97 организаций, здравоохранения – 22, в системе социальной защиты – 18.



Напомним, резонанс в Казахстане вызвала широкий резонанс история шестилетней девочки из Актау, от которой в роддоме отказалась мама, через несколько лет ее взяла под опеку бабушка, но затем вернула ребенка в детскую деревню. Обстоятельства отказа от опекунства сообщила директор учреждения. Психолог рассказала, что чувствуют отказники и к чему стоит готовиться приемным родителям. Редакция Today.kz также выяснила, кто имеет право на усыновление ребенка в РК.