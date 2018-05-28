«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 28 Мая
+24...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 329.81 KZT
  • €1 = 384.76 KZT
  • 1 RUB = 5.29 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Более 27 тысяч детей живут в детских домах в РК

Просмотров:143 Опубликовано: Сегодня, 16:19
Более 27 тысяч детей живут в детских домах в РК
Фото: kidsfirstcenter.net
27 274 ребенка живут в детских домах в Казахстане. Только за три месяца этого года в центры адаптации несовершеннолетних (ЦАН) поступили 1688 детей, передает Today.kz.

Согласно информации, опубликованной на сайте Комитета по охране прав детей МОН РК, чаще всего в трудной жизненной ситуации оказываются малыши, рожденные в неблагополучных семьях. Как правило, в тот небольшой период пока они находятся с биологическими родителями, дети растут в ужасных условиях. Часто с ними обращаются жестоко: бьют, плохо кормят, пренебрегают их нуждами, подвергают насилию, иногда даже сексуальному. По вине безответственных, иногда пьющих или употребляющих наркотики, матерей и отцов ежегодно тысячи детей поступают в центры адаптации несовершеннолетних. Какое-то время малыши и подростки находятся в "режиме ожидания", верят, что родители заберут их. После кто-то окажется в детском доме, доме малютки, некоторых отправят в спецшколы, кого-то вернут в семью.

В 2017 году в центры адаптации несовершеннолетних поступили 7 539 детей. Большая часть из них – 6 306 человек (83,6 процента) беспризорники или оставшиеся без надзора взрослых, 937 остались без попечения родителей, 207 направлялись в специальные организации образования для детей с девиантным поведением и с особым режимом содержания, 89 несовершеннолетних оказались в тяжелой жизненной ситуации.
Судьба почти всех этих детей уже решена.

6274 ребенка переданы обратно в семьи. Новую жизнь в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начали 578 человек, под опекой оказались 124 ребенка, на патронате – 21, направлены в спецшколы – 132, переданы в ЦАНы других областей – 41, направлены в организации по типу ЦАН других стран – 13 и переданы в гостевую семью – 48.

За три месяца 2018 года в ЦАНы поступили 1688 детей. Основную долю из них также составляют безнадзорные и беспризорные дети (1422 человека, или 84,2 процента). Большую часть прибывших вернули в семьи – 1371 ребенок теперь находится под надзором Службы поддержки семьи, которая оказывает психологическую, консультационную, социально-правовую, справочно-информационную помощь детям и их родителям.

По данным Комитета по охране прав детей, в РК проживают 27 274 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году 1 561 ребенок нашел свое место в семьях казахстанских граждан. Под опекой и попечительством находятся более 300 детей, на патронатном воспитании – 293 ребенка, 168 ребят усыновили, в кровную семью возвращены 630 несовершеннолетних.

В Казахстане работают 137 различных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: в системе образования – 97 организаций, здравоохранения – 22, в системе социальной защиты – 18.

Напомним, резонанс в Казахстане вызвала широкий резонанс история шестилетней девочки из Актау, от которой в роддоме отказалась мама, через несколько лет ее взяла под опеку бабушка, но затем вернула ребенка в детскую деревню. Обстоятельства отказа от опекунства сообщила директор учреждения. Психолог рассказала, что чувствуют отказники и к чему стоит готовиться приемным родителям. Редакция Today.kz также выяснила, кто имеет право на усыновление ребенка в РК.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:35
Sany kóp. Óte kóp.

 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Гайни (Посетители) Сегодня, 16:27
Кому как суждено. Одни страдают дети от родителей таких, другие дети наоборот от жиру бесятся. Не уважают родителей, относятся как к должному, что все должны и обязаны. Таким надо показать жизнь и судьбы детей, живущих в детском доме. Мечтающих иметь нормальных здоровых родителей и семью. angry
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика