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В чучеле пеликана в киевском музее нашли 178-летнюю записку

Просмотров:135 Опубликовано: Сегодня, 17:14
В чучеле пеликана в киевском музее нашли 178-летнюю записку
Фото AP Photo / Frank Augstein
В Национальном научно-естественном музее в Киеве во время чистки чучела красноклювого пеликана нашли записку, возраст которой немного не дотягивает до 200 лет, передает РИА Новости.

"Именно этот артефакт из прошлого открыл тайну происхождения экспоната, ведь старая книга поступлений отдела зоологии скрывала эту информацию", – говорится в сообщении музея в Facebook.

В записке говорится, что коллектором экспоната является "Илья Гаврилович Вознесенский, получивший красноклювого пеликана 15 октября 1840". "Произошло это около берегов Калифорнии в гавани Бодега, которая носит имя испанского капитана", – гласит послание.

"Именно место сбора экспоната, гавань Бодега, вдохновило Альфреда Хичкока на создание жуткого триллера "Птицы", в котором пернатые существа служат воплощением хрупкости и нестабильности отношений человека и природы", – рассказали в музее.

Источник: kazpravda.kz
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