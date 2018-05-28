Кровавый Арканкерген: факты по резонансному делу шесть лет спустя

АСТАНА, 28 мая — Sputnik. Четырнадцать пограничников и егерь погибли 28 мая 2012 года. Всего на посту служили 15 человек, одного из них задержали позже. Что известно о резонансном происшествии, названном позже "делом Челаха", сегодня?



Майская трагедия



30 мая 2012 года пограничный пост "Арканкерген" обнаружен нарядом из другой заставы полностью сгоревшим. До этого почти двое суток пограничники с "Арканкергена" не выходили на связь.



Через день заместитель директора пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана полковник Турганбек Стамбеков на брифинге в Астане сообщил, что в сгоревшем здании погранпоста были обнаружены обгоревшие останки 12 человек, тела еще двух пограничников обнаружены на следующие сутки.



4 июня в одной из зимовок, расположенной в 24 километрах от погранпоста, был найден и задержан 15-й служащий — 19-летний карагандинец Владислав Челах.



5 июня глава государства Нурсултан Назарбаев объявил однодневный национальный траур в Казахстане в связи с инцидентом на пограничном посту "Арканкерген". Соболезнования президенту и народу Казахстана тогда выразили президенты Беларуси, Кыргызстана и Турции.



Пожизненно виновный



По версии следствия, Владислав Челах — на тот момент рядовой личного состава пограничного поста, расположенного в горном районе на границе Казахстана с Китаем, расстрелял своих сослуживцев, поджег казармы и убил лесника.



Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам признал его виновным в массовом убийстве, незаконном получении, разглашении, распространении государственных секретов, в краже, хищении оружия, уничтожении военного имущества и дезертирстве.



Приговор — пожизненное заключение. До 2016 года Вячеслав Челах считался последним казахстанцем, приговоренным к смертной казни, однако с 2013 года в Казахстане действует мораторий на высшую меру наказания.



21 июня 2013 года в Военном суде Казахстана рассматривалась кассационная жалоба защитника Челаха — Серика Сарсенова. В итоге обвинительный приговор остался без изменений.



Владислав Челах отбывает наказание в колонии колонии УК 161/3 города Житикара, на тюремном жаргоне — "Черный беркут", в Костанайской области.



Редкие свидания



Родные и близкие Владислава Челаха отказываются верить в его вину. Четыре раза в год они имеют право навещать его в колонии. В одном из интервью Sputnik Казахстан дедушка осужденного рассказывал, как проходят свидания с внуком. Они встречаются в специальной комнате, где выставлены конвой и все загорожено решетками. За два часа нужно успеть расспросить о здоровье, планах, учебе и в общем о жизни, а также передать от родных и близких приветы, слова участия и поддержки.



"Я к внуку ездил, бабушка и отец ездили в Житикару. Он и мы всегда очень ждем этих свиданий. Владислав держится. Учит языки, право. Изучил греческий язык, учит английский, внимательно штудирует право, йогой занимается. Духовные практики ему помогают не потерять себя, верить в будущее. Даже для пожизненно заключенного трудно отказаться от этой веры. Да это и не нужно. Он надеется на лучшее", — говорил Владимир Челах.



Адвокат Челаха



Адвокат отбывающего пожизненное заключение Владислава Челаха Серик Сарсенов, занимающийся этим дело почти с первых дней, в 2016 году направил жалобу в комитет по правам человека ООН.



Серик Сарсенов в интервью Sputnik Казахстан ранее рассказывал, что получил два сообщения от Организации Объединенных Наций на английском языке.



"Само решение по моей жалобе еще не поступило. Оно будет переведено на русский язык и в ближайшее время будет направлено. А пока поступило только два сообщения о том, что жалоба 7 ноября была рассмотрена и по ней принято положительное решение в мою пользу. И признано, что Казахстан нарушил статью 14 Международного пакта о гражданских политических правах. Тем самым лишил Челаха права на справедливое, беспристрастное судебное разбирательство", — рассказал адвокат Серик Сарсенов.



Сарсенов уточнил, что ни в одном законе не регламентированы действия адвоката или осужденного после того, как поступило решение ООН. Это означает, что решение организации будет носить рекомендательный характер.



23 марта 2018 года известный адвокат Серик Сарсенов скончался в результате продолжительной болезни.