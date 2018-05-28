Справку о "прописанных" в квартире узаконили в Казахстане

Из Правил регистрации внутренних мигрантов исключено требование для казахстанцев, вернувшихся из-за пределов республики на ПМЖ, предоставлять документ, подтверждающий снятие с учета из страны прежнего проживания. Изменения внесены постановлением правительства Казахстана, передает Tengrinews.kz.



Из правил решено исключить подпункты 3) и 4) пункта 6. Подпункт 4) гласит, что граждане Республики Казахстан, прибывшие из-за пределов республики на постоянное жительство, представляют паспорт, документ, подтверждающий снятие с учета из страны прежнего проживания, либо справку об отсутствии гражданства, выданную компетентным органом страны прежнего проживания.



Также в нем содержится требование предоставить квитанцию об уплате государственной пошлины за регистрацию по месту жительства. Таким образом, сбор также отменен.



Помимо этого, изменения предусматривают, что хозяин может "прописать" нового жильца с помощью ЭЦП, дав посредством электронной цифровой подписи свое согласие. Информацию также правила позволяют получить госоргану за собственника жилья, избавив его от необходимости предоставлять справки.



Помимо этого, правила гласят, что адресная справка, подтверждающая сведения о лицах, зарегистрированных по одному адресу, выдается собственникам жилища. Как известно, ранее эти данные хозяину приходилось запрашивать у сотрудников ЦОНа устно при обращении. Согласно новой редакции, адресная справка - это документ, подтверждающий сведения о лицах, зарегистрированных по одному адресу.



Ранее в Казахстане ввели процедуру онлайн-регистрации по месту жительства на портале "электронного правительства". Теперь после авторизации на egov.kz собственника недвижимости и гражданина, желающего прописаться, последний подает заявку, которую собственник подтверждает с помощью своей электронной цифровой подписи. Обработка поданной заявки занимает около 10 минут, после которых можно заказать адресную справку уже с новыми регистрационными данными.