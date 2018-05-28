В Уральске ТЭЦ отключили от газа из-за долга в 900 миллионов тенге

В Уральске вот уже четвертый день отключена от газоснабжения единственная в городе ТЭЦ. Многоэтажные дома в городе остались без горячей воды. В АО "Жайыктеплоэнерго" заявили, что для решения непростой ситуации они отправят технический персонал ТЭЦ по домам неплательщиков.



Объявление о приостановке ТЭЦ появилось на сайте АО "Жайыктеплоэнерго" 25 мая. В АО "КазТрансГазАймак" пошли на радикальные меры из-за огромного долга. "На Уральской ТЭЦ 25 мая текущего года приостановили подачу природного газа по причине долгов перед поставщиком газа. Долг АО "Жайыктеплоэнерго" перед АО "Казтрансгазаймак" составляет 894 миллиона тенге. Долг населения перед АО "Жайыктеплоэнерго" за подачу тепла и горячей воды составляет 734 миллиона тенге. В апреле месяце АО "ЖТЭ" за газ оплатило 672 миллиона тенге. В мае планируется оплатить 700 миллионов тенге", - сообщил аким Уральска Мурат Мукаев.



Также аким Уральска отметил, что назрел вопрос поднятия тарифов на теплоснабжение из-за его убыточности.



В АО "Жайыктеплоэнерго" заявили, что им придется привлечь высвобожденных сотрудников предприятия для работы по взысканию платежей. На сокращенный график работы переведены 343 сотрудника предприятия, которые каждый день вечером с 17 часов до 21 часов будут обходить квартиры должников.



Мы вынуждены большую часть техперсонала кинуть на помощь маркетинговой группе. Они войдут в состав 20 групп, в каждой из которых будет насчитываться по 10 человек. Эти группы отправятся по адресам злостных неплательщиков", - заявил коммерческий директор АО "Жайыктеплоэнерго" Вячеслав Солодилов.



Люди негативно отнеслись к тому, что в городе прервано горячее водоснабжение. "У меня мама больная. Ее необходимо постоянно мыть. В жару нужно греть воду на газе. Это очень неудобно. Я исправно плачу за тело. Почему я должна страдать?" - говорит пенсионерка Алмагуль Сапашева.



Стоит отметить, что летом 2017 года газовики пять раз отключали газ из-за огромных долгов АО "Жайыктеплоэнерго".