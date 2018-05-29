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Раскрыты подробности воровства в аэропортах

Просмотров:325 Опубликовано: Сегодня, 07:01
Раскрыты подробности воровства в аэропортах
Фото: GETTY IMAGES
Охранник лондонского аэропорта, проработавший там больше десяти лет, поделился в интервью тем, как воруют личные вещи пассажиров во время досмотра. Об этом сообщает The Sun.

Сотрудник рассказал, что преступники крадут что-нибудь каждый день: ноутбуки, ювелирные украшения, кошельки. Однажды он стал свидетелем того, как у женщины украли вазу с прахом ее мужа.

По словам охранника, многие мошенники бронируют самые дешевые авиабилеты, чтобы проникнуть в аэропорт и нажиться на рассеянных пассажирах. "Как правило, это мужчины среднего возраста, которые работают группами. Больше всего они любят раннее утро, когда все пассажиры сонные, или пик семейного туристического сезона, когда дети постоянно отвлекают родителей", - поделился служащий.

Раскрыты подробности воровства в аэропортах


Несмотря на то, что он все время следил за камерами наблюдения и немедленно обращался в полицию после поступавших жалоб, он признается, что расследования часто прекращаются, так как пассажиры спешат на рейс.

Сотрудник службы безопасности считает, что сейчас в аэропортах слишком много людей. "Раньше один офицер осматривал каждого пассажира, а сейчас на одного офицера приходится по четыре человека", - пожаловался охранник. "Лотки с вещами часто проходят через сканер быстрее, чем охрана успевает досмотреть владельца. Никто не следит за их ручной кладью", - добавил он.

Раскрыты подробности воровства в аэропортах


В мае сотрудники аэропорта Лондон-Сити вычислили вора, укравшего у студентки ноутбук MacBook Air во время одной из проверок, но не предприняли попыток его задержать. Жительница Нидерландов Фернанда Ардилес возвращалась с каникул домой со своей семьей. Во время досмотра личных вещей в аэропорту Лондона неизвестный мужчина взял ее ноутбук и скрылся.

Раскрыты подробности воровства в аэропортах
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 07:21
Ózińniń dúnıelerińe óziń ıe bolmasań bolmaıdy
 
 

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