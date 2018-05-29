Египтянин подал иск к Рамосу на миллиард евро за травму Салаха

Египетский адвокат Бассем Вахба подал иск на миллиард евро к защитнику "Реала" Серхио Рамосу, который травмировал нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на эфир телеканала Sada El-Balad.
"Рамос намеренно травмировал Салаха и должен быть наказан за это. Я подал иск и отправил жалобу в ФИФА. Я запрошу компенсацию, которая может составить более одного миллиарда евро, за физический и психологический ущерб, который Рамос нанес Салаху и всем людям Египта", - заявил Вахба.
В случае победы в суде Вахба пообещал перевести деньги фонду Long Live Egypt. В какой суд обратился адвокат, не указывается.
На 28-й минуте финального матча Лиги чемпионов Рамос схватил Салаха за руку и повалил на газон. Египтянин приземлился на плечо и не смог продолжить встречу, уйдя с поля в слезах. Победу одержал "Реал" - 3:1. Форвард "Ливерпуля" пообещал, что, несмотря на травму, он приедет на чемпионат мира в Россию.
После встречи на платформе Change.org появилась петиция с требованием наказать капитана "Реала". Ее авторы написали, что Рамос намеренно травмировал Салаха. По их мнению, защитник показывает ужасный пример будущим поколениям игроков, а его "грязные трюки" противоречат духу игры.
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