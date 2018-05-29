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Цены на бензин АИ-80 могут отпустить в свободное плавание

Просмотров:153 Опубликовано: Сегодня, 08:50
Цены на бензин АИ-80 могут отпустить в свободное плавание
фото с сайта kolesa.kz
Министерство энергетики РК пытается издать приказ, прекращающий действие ранее принятых документов, устанавливающих регулирование предельно допустимых цен на топливо, сообщает портал Kolesa.kz.

В данное время текст приказа выложен на обсуждение на сайте egov.kz.

В пояснительной записке к документу чиновники-энергетики заявляют, что производство бензина АИ-80 в стране прекратится только после завершения модернизации казахстанских НПЗ. По их словам, сегодня предельная розничная цена бензина АИ-80 составляет 89 тенге за литр, что на 72 тенге ниже по сравнению с розничной ценой на бензин АИ-92 (161 тенге за литр). Основные потребители бензина АИ-80 — автомобили выпуска 80-х годов, а также военные машины и транспорт жилищно-коммунального хозяйства.

"Значительная разница розничных цен между АИ-80 и АИ-92 в Казахстане создает условия для недобросовестных участников рынка по компаундированию АИ-80 и реализации его как АИ-92 через АЗС (компаундирование – смешение нескольких видов топлива. То есть на наших заправках попросту разбавляют 92-й 80-м, а то и вовсе продают низкооктановый бензин под видом более качественного – прим. Kolesa.kz). На основании вышеизложенного, в целях предотвращения дефицита бензина АИ-80 на рынке РК предлагается исключить из перечня нефтепродуктов, на которое установлено государственное регулирование, бензин марки АИ-80", – подытоживают чиновники.
Источник: kazpravda.kz
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