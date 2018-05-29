Минюст не будет контролировать казахстанских оценщиков

Министерство юстиции передало контроль над оценочной деятельность министерству финансов РК. Как отныне будет осуществляться оценочная деятельность - корреспонденту Tengrinews.kz разъяснили в Департаменте юстиции Алматы.



10 января 2018 года Главой государства – был подписан Закон Республики Казахстан "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан", направленный на ограничение государственного вмешательства в профессиональную деятельность оценщиков и развитию саморегулирования в целом, защиту прав потребителей, прав и законных интересов оценщиков, повышению конкурентноспособности субъектов оценочной деятельности, повышению качества оценки, и приведение оценочной деятельности в соответствие с международными стандартами. В рамках Закона функции по государственному регулированию оценочной деятельности переданы из Министерства юстиции в Министерство финансов. Данный закон вступает в силу 13 июня 2018 года.



Государство, осуществляя перевод оценочной деятельности на саморегулирование, дает определенные полномочия по регулированию деятельности оценщика - палатам оценщиков, которые разрабатываются, согласовываются и утверждаются уполномоченным органом.



"Вместе с тем, оценочная деятельность признана профессиональной, что закреплено положениями нового закона. Помимо этого, Законом установлена отмена лицензирования физических и юридических лиц с заменой на сертификацию оценщиков-физических лиц, осуществляемую палатами оценщиков. Будет исключена функция по оказанию Министерством юстиции государственных услуг по выдаче лицензий на вышеуказанные виды деятельности в базе данных "Е-лицензирование", - уточнили в ведомстве.



Палата оценщиков создается в форме некоммерческой организации и количество членов палаты оценщиков должно быть не менее трехсот (300) оценщиков-физических лиц.



"Необходимо выделить еще множественность саморегулированных организаций с исключением Республиканской палаты оценщиков и 16 палат оценщиков и осуществление экспертизы отчетов об оценке экспертами палат оценщиков. Экспертизу проводит эксперт, являющийся членом экспертного совета палаты оценщиков, имеющий свидетельство о присвоении квалификации "эксперт", - пояснили в департаменте.



Кроме того, расширены права и обязанности саморегулированных организаций оценщиков, которые включают в себя возможность утверждение правил и стандартов, выдачу свидетельств о присвоении квалификации с возможностью повышение квалификации оценщиков, а так же контроль за качеством оценки и проведение процедуры экспертизы отчетов экспертными советами палат оценщиков.



"Оценщики вправе осуществлять оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, на основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом с обязательным членством в палате оценщиков. Претендующие на осуществление оценочной деятельности, квалификационные экзамены будут проходить в квалификационной комиссии палаты оценщиков", - резюмировали в Департаменте юстиции Алматы.