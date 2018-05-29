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Абаев высказался о сходстве лого "Рухани жангыру" и L'Aigle De Patmos Theatre

Просмотров:351 Опубликовано: Сегодня, 11:30
Абаев высказался о сходстве лого "Рухани жангыру" и L'Aigle De Patmos Theatre
Иллюстрация Tengrinews.kz
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев прокомментировал спор вокруг логотипа программы "Рухани жангыру", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Абаев отметил, что известие для него стало неожиданностью.

"Мы сейчас посмотрим, разберемся, вам отдельно скажем. Да, действительно, логотип имеет определенное сходство, достаточно даже такое серьезное, но я не думаю, что речь идет о плагиате. Будем отдельно разбираться", - сказал министр в кулуарах правительства.

Сходство казахстанского логотипов "Рухани жангыру" и французского L'Aigle De Patmos Theatre обнаружил казахстанский пользователь Facebook Егор Кочетов. Как выяснилось, французский логотип в виде разноцветной птицы появился в Интернете еще в 2009 году, а на страничке Aigle de Patmos Theatre в соцсетях он был размещен в 2013 году. Совпадение двух рисунков вызвало бурное обсуждение в казахстанском сегменте Facebook.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Don Quixote (Посетители) Сегодня, 14:50
Это не плагиат, не тупое копирование.

Автор позаимствовал идею у другого, но идеи не подлежат защите.

Половина картин в мире написана по чужим идеям, подражанием стилю, причем признанные шедевры не всегда первоисточные оригиналы.

Вся эпоха Возрождения это сплошное копирование древних грекоримлян
 
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Марат Айдарбеков (Посетители) Сегодня, 13:54
Разобраться необходимо обязательно. Логотипы очень уж схожи и надо спросить с автора логотипа, чтобы он как-то объяснил ситуацию. Сама программа работать должна как и раньше, на этот год уже во всех областях страны различные мероприятия намечены в культурной и социальной сфере.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:36
Báribir yemes pe. Rýqanı Jańģyrý baģdarlamasy yelimizdegi basqa baģdarlamalar sekildi bir kúndik bop tabylady. Yerteń 1-2 jyl ótsin, basqa baģdarlama oılap tabylady. Bári oıdaģydaı!
 
 

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