Серик Ахметов попросил суд о смягчении наказания и отозвал его

Экс-премьер-министр РК Серик Ахметов просил суд Караганды заменить ограничение свободы на штраф, но позже отозвал свое заявление, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ходатайство об облегчении наказания адвокат Серика Ахметова написал в Казыбекбийский районный суд по уголовным делам. В документе адвокат Ахметова просил суд заменить наказание в виде ограничения свободы на штраф. Однако позже данное ходатайство было отозвано. О причинах отзыва не сообщается.



"Ходатайство такого содержания действительно поступало от адвоката Ахметова. Но, 24 мая оно было отозвано самим же адвокатом. В связи с этим суд оставил его без рассмотрения", - сообщили в пресс-службе суда.



Отметим, что оставшийся срок ограничения свободы составляет три года и четыре месяца.



Напомним, бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов был приговорен к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд признал его виновным в совершении коррупционных преступлений, в том числе хищении бюджетных средств в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.



Серик Ахметов выплатил 2,2 миллиарда тенге в качестве компенсации за нанесенный государству ущерб. Благодаря этому суд сократил осужденному срок заключения с десяти до восьми лет. В январе прошлого года стало известно, что Серику Ахметову сократили срок по амнистии. Неотбытая часть наказания была уменьшена на четверть, то есть на один год, семь месяцев и 11 дней. В сентябре прошлого года к осужденному Серику Ахметову была применена замена меры наказания на ограничение свободы. 21 сентября прошлого года он вышел на свободу.