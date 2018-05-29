Минздрав: казахстанцы продолжают платить за «бесплатную» медицину

Жители республики увеличивают расходы на услуги здравоохранения, в том числе на те из них, которые должны предоставляться бесплатно за счет государства.



«Несмотря на ежегодное увеличение бюджетных средств, выделяемых на финансирование бесплатной медицинской помощи, на протяжении последних 5 лет наблюдается рост карманных расходов населения на услуги здравоохранения, которые в 2017 году составили 678 млрд тенге. Доля карманных расходов достигла 41% от общих расходов здравоохранения, что вдвое выше предельного уровня, рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения. При этом более 30% частных расходов направляются на приобретение платных медицинских услуг, декларированных в рамках бесплатной медицинской помощи»,- сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов на заседании правительства 29 мая.



По его словам, такая ситуация связана с «определенной недофинансированностью» бесплатной медицинской помощью, которая, по оценке Минздрава, составляет на сегодня более 360 млрд тенге.



«Как следствие, население в недостаточной мере защищено от финансовых рисков, связанных со здоровьем, особенно социально-уязвимые категории граждан. Предусмотренные с 2020 года перечни бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования несут высокие риски социальной напряженности ввиду наличия ряда слабых сторон», - прокомментировал Елжан Биртанов.



Во-первых, по его словам, редакция перечней бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, вступающих в силу в 2020 году, приведет к ухудшению доступности медицинской помощи.



«Незастрахованные лишаются доступа к плановой стационарной помощи, амбулаторно-поликлинической помощи и частично к лекарственному обеспечению. Во-вторых, как известно, в целях нивелирования рисков, связанных с ограничением медицинской помощи застрахованным гражданам, предусмотрено введение переходного периода, однако в течение данного периода работающие граждане вынуждены оплачивать налоги и взносы в систему обязательного социального медицинского страхования, в то время как незастрахованные будут получать медицинскую помощь на иждивенческой основе»,- отметил министр.