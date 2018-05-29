Приостановлена лицензия "Банка Астаны" на прием депозитов и открытие счетов

Нацбанк приостановил лицензию на прием депозитов и открытие банковских счетов физических лиц АО "Банк Астаны", передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.



"Постановлением правления Национального банка Республики Казахстан № 89 с 28 мая 2018 года приостановлено действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО "Банк Астаны" сроком до 29 августа 2018 года включительно", - говорится в сообщении.

Решение принято в рамках надзорного реагирования за нарушение банком требований банковского законодательства, в частности за ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям.



"Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов банка", - уточнили в Нацбанке.



По состоянию на 1 мая объем принятых депозитов физлиц в "Банке Астаны" составляет 53 миллиарда тенге. Доля депозитного портфеля физических лиц - 0,6 процента от совокупного объема депозитов физических лиц банковской системы.



Напомним, 18 апреля Нурсултан Назарбаев рекомендовал несостоятельным банкам перестать обращаться за помощью к государству. В этот список попали "Эксимбанк", "Банк Астаны" и Qazaq banki. Президент заявил, что банки должны вернуть вложенные в него деньги — как квазигосударственного сектора, так и населения.



В "Банке Астаны" в свою очередь сообщили, что он не является получателем программ государственной поддержки.



23 апреля банк ограничил выдачу и перевод денег с депозитов.



24 апреля стало известно, что "Банк Астаны" просит экстренный заем у Национального банка РК для погашения долгов перед клиентами. Финансовые проблемы банк признал, но от обязательств не отказался.



2 мая банк ввел новые ограничения на выдачу наличности. Для физических лиц больше не проводятся расходные операции с текущих счетов, депозитов и платежных карт. Кредитные карты не доступны для проведения расходных операций. Нет возможности провести операции по системам Western Union, "Лидер" и "Золотая корона".