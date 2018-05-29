Отдельные суды для малолетних преступников создадут в Казахстане

Уполномоченный по делам ребёнка в РК Загипа Балиева рассказала журналистам о создании специальных судов для малолетних преступников, работающих по принципу международных практик в кулуарах Национальной конференции по вопросам правосудия для детей в контакте с законом, передаёт корреспондент BNews.kz.



"У нас сейчас 19 ювенальных судов, мы за то, чтобы они были практически во всех регионах. Где невозможно или есть определённые трудности, сейчас идёт Цифровой Казахстан, если мы законодательную норму закрепим, то, возможно, будут проводить судебное заседание в режиме онлайн. Сейчас уже есть подвижки – допрос малолетних преступников проводится на видеосистему, это депонируется, имеет юридическую силу в суде. Это очень важно, ребёнок не должен приводиться в суд, это международная практика. Даже если он совершил тяжкое преступление, государство к нему должно быть гуманно, хотя не все правильно это понимают – "как это, ребёнок убийца, к нему также нужно относиться". Нет, это неправильно, государство всегда должно быть выше общества, и общество должно быть направлено на исправление этого поведения и малолетнего преступника", - заявила Балиева.



Она подчеркнула, что на сегодняшний день данный эксперимент реализуют в Астане при поддержке акима города Асета Исекешева.



"Уже этот эксперимент мы начинаем реализовывать в Астане, спасибо господину Исекешеву. Будет организован специальный суд - Верховный суд тоже по этому пути идёт, - будут создаваться семейные суды. В Таразе сейчас идёт большая конференция, судьи начинают обсуждать, как возможно организовать свою работу. Я, как уполномоченный по правам ребёнка, поддерживаю эту идею, считаю, что по работе с детьми должны быть и детские судьи, и детские прокуроры, и детские следователи. Почему? Потому что психология ребёнка отличается от психологии взрослого человека, и к нему нужен особый подход. Если, например, в Астане будет отдельно построен суд и туда будет ребёнок приходить, и там не будет такая обстановка, будто ребёнок пришёл в суд. Это будет лучшей международной практикой, когда ребёнка привозят на допрос, сначала он успокаивается, потом медики делают свою работу, замеряют температуру, давление, он успокаивается, ему дают чашку чая, книжку. И когда врач и психолог говорят, что ребёнок готов к допросу, проводится допрос только одним специалистом", - рассказала Загипа Балиева.



По её словам, согласно практике подобных судов в других странах, в соседней комнате во время допроса будут находиться специалисты, которые смогут задавать вопросы, адресованные ребёнку через психолога. После опроса делаются короткие перерывы, в это время ребёнок отдыхает и у всех представителей, участников уголовного процесса следователь, прокурор и адвокаты спрашивают, на все ли вопросы ответил ребёнок. Балиева также отметила, что ребёнка по международной практике можно допрашивать только два раза, в исключительных случаях – третий раз, если в суде выяснится какой-то вопрос.



"Ребёнок не приходит в суд, это такой центр, на судебном заседании не участвует, никто на него не кричит, все вопросы задаются в очень спокойной обстановке. Сейчас начинаем это обсуждать. Допрос будет вести подготовленный специалист. Все участники будут наблюдать, как идёт допрос по видеонаблюдению в соседней комнате, но ребёнок этого чувствовать не будет", - добавила она.



На сегодняшний день в Судебной академии, в Академии правоохранительных органов, а также в Министерстве образования и науки РК ставится вопрос о том, чтобы во всех вузах педагогических были введены соответствующие курсы для обучения специалистов.



"Вообще у нас в стране психологов, подготовленных на должном уровне, нет, и общество уже требует. И мы все с вами прекрасно понимаем, что должны быть психологи, которые умеют работать с детьми. И вообще, кто работает с детьми, должен иметь подготовку, опыт работы, к ребёнку нельзя просто дилетанта подпускать, тем более в таких сложных процессах, как уголовные дела. Поэтому очень важна подготовка кадров, сейчас Судебная академия и Академия правоохранительных органов вводят курс, и теперь через законодательство будем делать этот курс обязательным. То есть, все, кто работает с детьми, должны проходить этот курс, должны иметь подготовку. Психологи тоже, это не просто психологический факультет закончил по вопросам социальной психологии, это должны быть психологи, которые умеют работать с детьми", - пояснила Загипа Балиева.