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Насколько увеличились международные резервы Казахстана за год

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 15:58
Насколько увеличились международные резервы Казахстана за год
Фото kursiv.kz
Валовые международные резервы Казахстана по итогам апреля 2018 года составили 31,8 млрд долларов США – это на 6,7% больше, чем годом ранее, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Согласно данным портала Finprom.kz, международные резервы Казахстана состоят из золота – 41,9%, или 13,3 млрд долларов США, и активов в свободно-конвертируемой валюте – 58,1%, или 18,5 млрд долларов. Золотые резервы страны за год увеличились на 20,8%.


С учетом активов Национального фонда РК в иностранной валюте, валовые международные резервы составляют 90,7 млрд долларов, из которых к активам НФ РК относятся 58,9 млрд долларов. При этом активы фонда сокращаются с сентября 2014 года с переменным ростом. Суммарно, с пикового значения в 77,2 млрд долларов, активы фонда сократились с августа 2014 по апрель 2018 на 23,8%, или 18,4 млрд долларов.

Чистые международные резервы составили 31,3 млрд долларов, что равно 98,4% от валовых международных резервов.

Объемы чистых международных резервов в последние 5 лет растут из года в год. Совокупный прирост составил 5,4 млрд долларов США или 20,8%.

По версии Всемирного банка (2016) Казахстан находится на 47 месте (29,6 млрд долларов США) в мировом рейтинге стран по запасам международных резервов.

Ближайшие три страны, находящиеся впереди Казахстана: Нигерия – 30 млрд долларов, Катар – 31,9 млрд и Бангладеш –32,3 млрд. Ближайшая страна после Казахстана – Венгрия, с объемом резервов в 25,8 млрд долларов США.

В то же время, по версии Международного валютного фонда по данным января 2018 года Казахстан находится на 40-й строчке (31,3 млрд долларов США) во всемирном рейтинге.

В ТОП-5 стран по размерам международных резервов входят: Китай – 3,5 трлн долларов, Япония – 1,3 трлн, страны Еврозоны – 865,7 млрд, Швейцария – 836,7 млрд, Саудовская Аравия – 494,5 млрд долларов США.
Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:04
Jaman yemes. Shúkir dep, Qytaıdyń somasyna jetip qalarmyz.
 
 

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