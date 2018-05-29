Насколько увеличились международные резервы Казахстана за год

Валовые международные резервы Казахстана по итогам апреля 2018 года составили 31,8 млрд долларов США – это на 6,7% больше, чем годом ранее, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Согласно данным портала Finprom.kz, международные резервы Казахстана состоят из золота – 41,9%, или 13,3 млрд долларов США, и активов в свободно-конвертируемой валюте – 58,1%, или 18,5 млрд долларов. Золотые резервы страны за год увеличились на 20,8%.





С учетом активов Национального фонда РК в иностранной валюте, валовые международные резервы составляют 90,7 млрд долларов, из которых к активам НФ РК относятся 58,9 млрд долларов. При этом активы фонда сокращаются с сентября 2014 года с переменным ростом. Суммарно, с пикового значения в 77,2 млрд долларов, активы фонда сократились с августа 2014 по апрель 2018 на 23,8%, или 18,4 млрд долларов.



Чистые международные резервы составили 31,3 млрд долларов, что равно 98,4% от валовых международных резервов.



Объемы чистых международных резервов в последние 5 лет растут из года в год. Совокупный прирост составил 5,4 млрд долларов США или 20,8%.



По версии Всемирного банка (2016) Казахстан находится на 47 месте (29,6 млрд долларов США) в мировом рейтинге стран по запасам международных резервов.



Ближайшие три страны, находящиеся впереди Казахстана: Нигерия – 30 млрд долларов, Катар – 31,9 млрд и Бангладеш –32,3 млрд. Ближайшая страна после Казахстана – Венгрия, с объемом резервов в 25,8 млрд долларов США.



В то же время, по версии Международного валютного фонда по данным января 2018 года Казахстан находится на 40-й строчке (31,3 млрд долларов США) во всемирном рейтинге.



В ТОП-5 стран по размерам международных резервов входят: Китай – 3,5 трлн долларов, Япония – 1,3 трлн, страны Еврозоны – 865,7 млрд, Швейцария – 836,7 млрд, Саудовская Аравия – 494,5 млрд долларов США.