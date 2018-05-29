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Поднимется ли цена на бензин в Казахстане после скачка в России

Просмотров:253 Опубликовано: Сегодня, 16:46
Поднимется ли цена на бензин в Казахстане после скачка в России
Фотоколлаж ©Tengrinews.kz
Цены на бензин в Казахстане могут измениться вслед за российскими, однако резкого скачка ожидать не стоит, считает нефтегазовый аналитик Сергей Смирнов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Поднимутся однозначно, потому что цены в Казахстане ориентированы на российский рынок. Там растут, и у нас будут. Тем более, в 2025 году собираются общий топливно-энергетический рынок создать, поэтому в любом случае будем подтягиваться к российскому бензину. А в России поднялась цена почти на рубль - это для нас пять тенге. Но нельзя сказать, что цены на бензин у нас уравняются, потому что цена в России на АИ-92 примерно равна 200 тенге или больше. У нас цена около 160 тенге за литр", - пояснил эксперт.

Еще одна причина ожидаемого роста цены - зависимость казахстанских АЗС от российских поставок бензина.

"Третий НПЗ обещают запустить только к сентябрю, так что мы до сих пор не обеспечиваем внутренний рынок собственным топливом. Резкого скачка не будет, но планомерное повышение цены ожидаемо", - сказал Смирнов.

В качестве третьей причины ожидания роста цен эксперт отметил повышение стоимости нефти. Это тоже, по его словам, станет одним из факторов, на который будут ссылаться казахстанские продавцы топлива.

Невозможно точно сказать, в какой период произойдет рост цен на бензин в Казахстане. По словам эксперта, это зависит от того, какой запас топлива имеется на казахстанских нефтебазах.

"Несколько лет назад был случай, когда заявили, что у нас переполненные нефтебазы, а потом оказалось, что на нефтебазах совсем топлива нет. И тогда у нас резко прыгнули цены на бензин. Сейчас может быть такой же сценарий", - заметил эксперт.

По данным Газеты.ru, цены на бензин в России за неделю с 21 по 27 мая выросли на 88-90 копеек. При этом стоимость топлива марки АИ-92 увеличилась на 90 копеек - до 42,21 рубля (223 тенге) за литр, а цена на бензин марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля (240 тенге).
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
 Морской (Посетители) Сегодня, 17:00
Никогда такого не было,и вот опять!!! (с) beat Задолбали вы уже!
 
 

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