Запрет на импорт российского бензина обсуждает Минэнерго Казахстана

Министерство энергетики Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект приказа о запрете импорта российского бензина, передает Tengrinews.kz. С
Планируется ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина. В связи с этим департаменту Минэнерго предлагается уведомить Погранслужбу и АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" о принятии этих мер.
Также планируется уведомить Министерство национальной экономики Республики Казахстан о необходимости в установленном порядке проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета и внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложения о применении аналогичных мер другими государствами-участниками Евразийского экономического союза.
Как известно, в России произошел скачок цен на бензин. Цены выросли за неделю с 21 по 27 мая выросли на 88-90 копеек. При этом стоимость топлива марки АИ-92 увеличилась на 90 копеек - до 42,21 рубля (223 тенге) за литр, а цена на бензин марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля (240 тенге).
Казахстанские эксперты также ожидают подорожания бензина в РК.
"Цены в Казахстане ориентированы на российский рынок. Там растут, и у нас будут. Тем более, в 2025 году собираются общий топливно-энергетический рынок создать, поэтому в любом случае будем подтягиваться к российскому бензину. А в России поднялась цена почти на рубль - это для нас пять тенге. Но нельзя сказать, что цены на бензин у нас уравняются, потому что цена в России на АИ-92 примерно равна 200 тенге или больше. У нас цена около 160 тенге за литр", - пояснил нефтегазовый аналитик Сергей Смирнов.
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