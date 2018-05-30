Российского журналиста застрелили в Киеве

В Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко на своей странице в Facebook.



Геращенко сообщил, что журналист был застрелен на пороге своей квартиры. "В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в Аркадия Бабченко", - написал депутат.



Раненый журналист умер в машине скорой помощи. На месте происшествия на улице Никольско-Слободской дежурит следственно-оперативная группа, открыто уголовное дело. По предварительной информации, у убийцы мог быть сообщник.



Как сообщает РИА Новости, в России осудили убийство Бабченко. Так, МИД РФ потребовал от Киева оперативно и прозрачно расследовать преступление. СК России уже завел уголовное дело.



Отметим, что за несколько часов до гибели Бабченко написал в Facebook, что 29 мая он отмечает "второй день рождения". Журналист выложил в соцсети фотографию вертолета, на котором он должен был лететь вместе с украинскими военными четыре года назад. По словам Бабченко, генерал ВСУ Сергей Кульчицкий отказался взять его на борт из-за перегруза. "Не было места. Вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии ее сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал он.



Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете", сотрудничал с Первым каналом и ТВЦ, освещал события грузино-югоосетинского конфликта. Журналист покинул Россию после того, как неоднозначно высказался о жертвах крушения Ту-154 в декабре 2016 года. В Киеве он вел программу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.