"Все пошло не так". Сорос предсказал новый глобальный финансовый кризис

Американский финансист и инвестор Джордж Сорос в интервью Bloomberg предсказал новый финансовый кризис в ближайшем будущем.



Он предположил, что кризис может разразиться из-за роста курса доллара и оттока капитала с развивающихся рынков. Среди потенциальных причин для потрясений предприниматель назвал срыв сделки по иранской ядерной программе и разрушение трансатлантического союза ЕС и США.



"Все, что могло пойти не так, пошло не так. Формулировка "экзистенциальная опасность" для Европы больше не фигура речи, а суровая реальность", - заявил Сорос.



По его мнению, Европе следует разработать и профинансировать "план Маршалла" для Африки стоимостью около 30 миллиардов евро, реализация которого сможет уменьшить миграционное давление. Сорос также предложил радикально трансформировать ЕС, включая отказ от обязательств стран-участниц присоединяться к зоне евро. ​



"У евро есть много нерешенных проблем, и им нельзя позволить разрушить Европейский союз", - заключил Сорос.