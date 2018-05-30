"Все пошло не так". Сорос предсказал новый глобальный финансовый кризис

Американский финансист и инвестор Джордж Сорос в интервью Bloomberg предсказал новый финансовый кризис в ближайшем будущем.
Он предположил, что кризис может разразиться из-за роста курса доллара и оттока капитала с развивающихся рынков. Среди потенциальных причин для потрясений предприниматель назвал срыв сделки по иранской ядерной программе и разрушение трансатлантического союза ЕС и США.
"Все, что могло пойти не так, пошло не так. Формулировка "экзистенциальная опасность" для Европы больше не фигура речи, а суровая реальность", - заявил Сорос.
По его мнению, Европе следует разработать и профинансировать "план Маршалла" для Африки стоимостью около 30 миллиардов евро, реализация которого сможет уменьшить миграционное давление. Сорос также предложил радикально трансформировать ЕС, включая отказ от обязательств стран-участниц присоединяться к зоне евро.
"У евро есть много нерешенных проблем, и им нельзя позволить разрушить Европейский союз", - заключил Сорос.
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