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"Все пошло не так". Сорос предсказал новый глобальный финансовый кризис

Просмотров:493 Опубликовано: Сегодня, 06:48
"Все пошло не так". Сорос предсказал новый глобальный финансовый кризис
REUTERS/Luke MacGregor©
Американский финансист и инвестор Джордж Сорос в интервью Bloomberg предсказал новый финансовый кризис в ближайшем будущем.

Он предположил, что кризис может разразиться из-за роста курса доллара и оттока капитала с развивающихся рынков. Среди потенциальных причин для потрясений предприниматель назвал срыв сделки по иранской ядерной программе и разрушение трансатлантического союза ЕС и США.

"Все, что могло пойти не так, пошло не так. Формулировка "экзистенциальная опасность" для Европы больше не фигура речи, а суровая реальность", - заявил Сорос.

По его мнению, Европе следует разработать и профинансировать "план Маршалла" для Африки стоимостью около 30 миллиардов евро, реализация которого сможет уменьшить миграционное давление. Сорос также предложил радикально трансформировать ЕС, включая отказ от обязательств стран-участниц присоединяться к зоне евро. ​

"У евро есть много нерешенных проблем, и им нельзя позволить разрушить Европейский союз", - заключил Сорос.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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HiWatch (Посетители) Сегодня, 10:40
им нельзя позволить разрушить Европейский союз", - заключил Сорос.
В этой фразе вся суть господина Сороса и его единомышленников которые вложили деньги в его фонды по всему миру, у нас его фонды тоже есть, которые учат нас как жить и что такое демократия.
 
 

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