Жители ВКО страдают от массового нашествия голодных медведей

Жители Восточно-Казахстанской области терпят нашествие медведей, которые после голодной спячки наведываются во дворы в поисках съестного и нападают на домашних животных, сообщает «31 канал».



Крестьянское хозяйство Бауржана Шагатая уже несет потери из-за десятков нападений хищников. По его словам, 6 коров были съедены в 400 метрах от дома, утром нашли только их останки. Крестьянин опасается, что жертвами диких зверей станут люди.



Кроме того, мишки занялись разорением пасек в поисках меда. Пока пасечники пытаются бороться с этим с помощью лески, которая при задевании натягивается и звонит в колокольчик, что пугает зверей.



Проблема обостряется тем, что охотники не могут начать отстрел медведей из-за запрета на весеннюю охоту и бюрократических проблем.



Для того, чтобы егеря имели право самостоятельно убивать хищников, требуется подготовить множество документов и созвать спецкомиссию. За это время звери уйдут в другие места. Поэтому егеря ратуют за повышение своих полномочий.



Сейчас, как предполагается, медведей в регионе насчитывается несколько тысяч особей. И пока нет разрешения на отстрел, крестьяне и пасечники остаются перед ними беззащитны.