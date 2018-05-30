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Жители ВКО страдают от массового нашествия голодных медведей

Просмотров:106 Опубликовано: Сегодня, 09:54
Жители ВКО страдают от массового нашествия голодных медведей
Иллюстративное фото с сайта mirplaneta.ru
Жители Восточно-Казахстанской области терпят нашествие медведей, которые после голодной спячки наведываются во дворы в поисках съестного и нападают на домашних животных, сообщает «31 канал».

Крестьянское хозяйство Бауржана Шагатая уже несет потери из-за десятков нападений хищников. По его словам, 6 коров были съедены в 400 метрах от дома, утром нашли только их останки. Крестьянин опасается, что жертвами диких зверей станут люди.

Кроме того, мишки занялись разорением пасек в поисках меда. Пока пасечники пытаются бороться с этим с помощью лески, которая при задевании натягивается и звонит в колокольчик, что пугает зверей.

Проблема обостряется тем, что охотники не могут начать отстрел медведей из-за запрета на весеннюю охоту и бюрократических проблем.

Для того, чтобы егеря имели право самостоятельно убивать хищников, требуется подготовить множество документов и созвать спецкомиссию. За это время звери уйдут в другие места. Поэтому егеря ратуют за повышение своих полномочий.

Сейчас, как предполагается, медведей в регионе насчитывается несколько тысяч особей. И пока нет разрешения на отстрел, крестьяне и пасечники остаются перед ними беззащитны.
Источник: nur.kz
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