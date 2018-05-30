Скажется ли скачок цен на бензин в РФ на Казахстане, пояснил Бозумбаев

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев прокомментировал ситуацию вокруг повышения цен на бензин в России, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"На ценообразование на рынке ГСМ сейчас могут влиять два ключевых фактора. Первое - это рост стоимости розничных и оптовых цен на бензин в Российской Федерации. Вторая часть - мы внутри Казахстана сейчас создали запасы в 1,5 раза выше потребности нашей страны. Нашим заводам и трейдерам необходим сбыт даже нашего бензина. Поэтому тут все время будет какое-то равновесие. То есть нужно нашим нефтепереработчикам сбывать бензин, а его накопление увеличивается. Вы знаете, два завода уже модернизированы. Это дает нам высокооктановый бензин марки АИ-92 и АИ-95 в необходимом объеме. По итогам 4-5 месяцев около 90 процентов внутреннего рынка будет закрыто за счет казахстанского бензина, 10 процентов за счет российского бензина", - сказал Канат Бозумбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.



Он отметил, что эти факторы и будут влиять на ценообразование ГСМ внутри страны.



"Сейчас пока повышение цен в России не фатально, оно сильно не влияет на наш внутренний рынок. Больше влияет тот фактор, что у нас большое предложение нашего бензина казахстанского. (…) Будет какое-то равновесие. Цена не регулируется. Слово "подскочит" я не произносил", - резюмировал министр энергетики отвечая на вопрос, изменится ли цена на бензин в связи ситуацией на российском рынке.



Ранее отмечалось, что в России произошел скачок цен на бензин. Цены за неделю с 21 по 27 мая выросли на 88-90 копеек. При этом стоимость топлива марки АИ-92 увеличилась на 90 копеек - до 42,21 рубля (223 тенге) за литр, а цена на бензин марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля (240 тенге).