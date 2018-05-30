Костанаец отсудил у тепловиков 500 000 тенге за сорванный отдых

Жителя Костаная не выпустили за границу из-за ошибочного взыскания долга за тепло, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.



При выезде за пределы РК на пропускном пункте пограничного контроля его вместе с семьей не выпустили на основании ограничения, наложенного частным судебным исполнителем.



"Ранее Костанайский городской суд вынес судебный приказ о взыскании суммы долга за тепло в отношении истца. Как выяснилось, коммунальное учреждение из-за неверных сведений ошибочно подало в суд заявление о выдаче судебного приказа о взыскании суммы за оказанные услуги. Во исполнение данного судебного акта было наложено ограничение. Вследствие халатности истцу был причинен материальный ущерб и моральный вред", - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.



Суд частично удовлетворил его требования и взыскал с ГКП "КТЭК" сумму причиненного ущерба в размере 132 080 тенге и компенсацию в возмещение морального вреда 500 000 тенге. Решение еще не вступило в законную силу.