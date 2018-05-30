Пьяный дебош в самолете Шымкент - Астана: Bek Air ищет свидетелей

На фото бортпроводники, работавшие на данном рейсе

В авиакомпании Bek Air рассказали о драке на борту самолета, выполнявшего рейс по маршруту Шымкент - Астана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальную страницу компании в Instagram bek_air_official."14 апреля два пассажира, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, во время полета неоднократно оскорбляли членов экипажа, а затем один из пассажиров нанес несколько ударов старшему бортпроводнику", - говорится в сообщении.Как заявляют в авиакомпании, по факту данного инцидента заведено уголовное дело. Сейчас все обстоятельства случившегося изучает линейный отдел полиции в аэропорту Астаны ДВД на транспорте. В рамках дела были проведены очные ставки между старшим бортпроводником и обоими пассажирами."Однако больше действий предпринято пока не было. Очные ставки не проводились с другими бортпроводниками и другими пассажирами, кто являлся свидетелем данного инцидента. В случае если вы путешествовали данным рейсом и готовы дать показания о фактах происшествия, пожалуйста, напишите нам в личные сообщения. Благодарим за внимание и неравнодушие", - говорится в посте авиакомпании.