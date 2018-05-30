Человеческие черепа и кости на мусорной свалке нашли экологи в ВКО

Человеческие черепа и кости обнаружили экологи на мусорной свалке в Усть-Каменогорске, передает корреспондент Tengrinews.kz.Сами экологи отметили, что человеческие останки они обнаружили случайно. Специалисты приехали по вызову горожан на место несанкционированной свалки. Оказалось, что рядом со строительным мусором лежат человеческие черепа и кости."Мы осуществляли плановый рейд по выявлению свалок твердо-бытовых отходов и в этом районе проезжая, обнаружили человеческий череп", - рассказал специалист Центра экологической безопасности Анатолий Филиппов."Предположения такие, что видимо где-то происходила выемка грунта, какой-то организацией, и в грунте было возможно какое-то захоронение, то ли криминальное, то ли легальное. Откуда этот грунт пока не понятно", - отметил Филиппов.Обойдя местность, экологи в мусорных кучах обнаружили еще несколько человеческих черепов и костей. На место были вызваны сотрудники полиции, которые огородили территорию свалки и опросили экологов."Какое точно количество черепов и костей сложно сказать. Думаю, будет более понятно, когда изучат все кучи привезенного грунта, - пояснила специалист Центра экологической безопасности Елена Полянцева. - Но уже сейчас ясно, что в этих кучах есть человеческие останки. Конечно, не очень-то приятно это все, но зато наша находка, возможно, поможет установить откуда эти кости".В данный момент на свалке работают сразу несколько групп оперативного реагирования и криминалисты, но от комментариев полицейские пока воздерживаются.