«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 30 Мая
+20...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.67 KZT
  • €1 = 384.01 KZT
  • 1 RUB = 5.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Новый сайт для покупки билетов запустил КТЖ

Просмотров:208 Опубликовано: Сегодня, 17:43
Новый сайт для покупки билетов запустил КТЖ
Фото ©Турар Казангапов
Новый интернет-ресурс по покупке железнодорожных билетов заработал в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

На новом сайте bilet.railways.kz можно оформить проездной билет как через личный кабинет, так и без авторизации.

"На сайте есть функция "лист ожидания". Пользователь может встать в очередь на покупку билетов в случае их отсутствия. При появлении свободных мест он будет об этом информирован сообщением на электронную почту. Пассажиры могут вернуть ранее приобретенные на сайте электронные билеты, оформить билет с использованием дисконтных карт, в направлении "туда" и "обратно" в одном заказе", - отмечает пресс-служба КТЖ.

На сайте размещена справочная информация о расписании движения поездов, наличии свободных мест, стоимости проезда, скидках. Пользователь может оценить качество обслуживания в поездах и просмотреть общий рейтинг поездов по результатам оценки пассажиров.

"К оплате принимаются платежные карты любых банков второго уровня. В случае возникновения вопросов можно получить помощь оператора в режиме online", - отметил директор филиала АО "НК "КТЖ" "Главный вычислительный центр" Тлеужан Оразбаев.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика