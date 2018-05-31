Шымкентский чиновник нашел курьезное объяснение протекающей крыше

В Шымкенте местный чиновник объяснил течь крыши многоэтажного дома тем, что кровлю якобы повредили девушки каблуками и шпильками. Такого курьезного объяснения жильцы дома, а это выпускники детских домов, малоимущие и инвалиды, конечно, не ожидали, сообщает телеканал КТК.
"На крыше молодежь гуляет, распивает спиртные напитки, в туфлях ходят в женских. И там у нас мягкая кровля из рубероида, она пришла чуть-чуть в негодность, местами, местами", - заявил заместитель руководителя отдела строительства городского акимата Галымжан Отенбаев.
В многоэтажном доме, о котором идет речь, несколько лет сильно протекает крыша, замыкает проводку. "Ведро стоит круглыми сутками, потому что вода, не знаем, когда дождь пойдет, вода течет. Вот сегодня ночью был дождик, до сих пор стоит вода", - жалуется одна из жильцов.
Семья Азизы Ормановой, хотя и имеет двухкомнатную квартиру, впятером теснится в одной комнате. Во второй жить невозможно из-за постоянной сырости. "На прошлой неделе было замыкание в соседней квартире. Приходит акимат, обещает сделать в течение двух недель, но никакого эффекта нет, не делают, только одно обещание", - говорит Азиза.
Жилье не приватизированное, люди только арендуют квартиры у акимата. Гарантийный срок от строителей, два года, уже прошел, теперь по закону именно акимат должен следить за состоянием дома.
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