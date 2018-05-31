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24 миллиона детей курят сигареты - ВОЗ

Просмотров:119 Опубликовано: Сегодня, 08:26
24 миллиона детей курят сигареты - ВОЗ
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
По данным нового доклада ВОЗ, уровень употребления табака значительно снизился, но этого снижения недостаточно для достижения согласованных на глобальном уровне целей по защите людей от смерти и страданий в результате сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Всемирной организации.

По случаю Всемирного дня без табака ВОЗ и Всемирная федерация сердца привлекают внимание к связи между табаком и сердечно-сосудистыми заболеваниями, являющимися основной причиной смерти в мире. На них приходится 44 процента всех случаев смерти от НИЗ, или 17,9 миллиона ежегодных случаев смерти.

Употребление табака и воздействие вторичного табачного дыма являются основными причинами развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт, и приводят примерно к трем миллионам случаев смерти в год. Но фактические данные свидетельствуют о значительных пробелах в осведомленности о многочисленных рисках для здоровья, связанных с табаком.

"Большинство людей знает, что употребление табака приводит к развитию рака и болезней легких, но многие люди не знают, что табак также вызывает болезни сердца и инсульт, которые являются основными причинами смерти", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Специалисты отмечают, что многие люди знают, что употребление табака повышает риск развития рака, однако пробелы в осведомленности о связанных с ним рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний вызывают беспокойство.

Во многих странах уровни такой низкой осведомленности бывают значительными; так, например, по данным Глобального обследования в области употребления табака среди взрослого населения, более 60 процентов населения Китая не знает, что курение может приводить к инфаркту. В Индии и Индонезии более половины взрослых людей не знают, что курение может приводить к инсульту.

"Правительства способны защитить своих граждан от неоправданных страданий в результате болезней сердца". Меры, способствующие снижению связанных с табаком рисков для здоровья сердца, включают превращение всех общественных помещений и рабочих мест в зоны, свободные от табачного дыма, и размещение на упаковке табачных изделий графических предупреждений о связанных с табаком рисках для здоровья", - сообщил директор департамента ВОЗ Дуглас Беттчер.

По данным нового доклада ВОЗ о тенденциях в области распространенности курения табака в мире в 2000-2025 годов, от табака ежегодно умирает более 7 миллионов человек, несмотря на устойчивое снижение уровней употребления табака в глобальных масштабах. В докладе отмечается, что в 2000 году 27 процентов людей курили табак по сравнению с 20 процентов в 2016 году.

Тем не менее, усилий по снижению спроса на табак и связанных с ним смертности и заболеваемости недостаточно для выполнения глобальных и национальных обязательств по снижению уровней употребления табака среди людей в возрасте 15 лет и старше на 30 процентов к 2025 году. При сохранении нынешних тенденций уровни глобального употребления в этой возрастной категории снизятся к 2025 году только 22 процента.

Сегодня в мире насчитывается 1,1 миллиарда взрослых курильщиков и, как минимум, 367 миллионов людей, употребляющих бездымный табак. С начала этого века число курильщиков в мире практически не изменилось (в 2000 году было также 1,1 миллиарда курильщиков), даже несмотря на снижение показателей распространенности. Это связано с ростом численности населения.

В разбивке по полу: В 2000 году 43 процента мужчин в возрасте 15 лет и старше курили табак по сравнению с 34 процентами в 2015 году. В 2000 году 11 процентов женщин курили табак по сравнению с 6 процентами в 2015 году. Бездымный табак: около 6,5 процента мирового населения в возрасте 15 лет и старше употребляют бездымный табак (8,4 процента мужчин и 4,6 процента женщин).

Молодежь: во всем мире около 7 процентов, или немногим более 24 миллионов детей в возрасте 13-15 лет курят сигареты (17 миллионов мальчиков и 7 миллионов девочек). Около 4 процентов детей в возрасте 13-15 лет (13 миллионов) употребляют бездымный табак.
Источник: Tengrinews.kz
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