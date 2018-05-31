Парламент принял закон об еще одном пожизненном статусе Назарбаева

АСТАНА, 31 мая — Sputnik. Депутаты сената парламента Казахстана приняли закон "О Совете безопасности Республики Казахстан", в котором первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наделен правом пожизненно возглавлять Совет безопасности.



Законом устанавливается, что Первому Президенту РК — Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совбез в качестве председателя. Состав Совбеза предлагается формировать президентом по согласованию с председателем Совбеза.



В соответствии с законом, Совбез является конституционным органом, координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности.



Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев ранее пояснил журналистам, что норма о том, что Назарбаев имеет право пожизненно возглавлять Совбез, уже была закреплена в прошлом году.



Так, согласно изменениям, внесенным в конституционный закон "О Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы", первому президенту "в силу его исторической миссии" пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности. Изменения внесены поправками, подписанными Назарбаевым в декабре 2017 года.





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