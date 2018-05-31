Парламент принял закон об еще одном пожизненном статусе Назарбаева

АСТАНА, 31 мая — Sputnik. Депутаты сената парламента Казахстана приняли закон "О Совете безопасности Республики Казахстан", в котором первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наделен правом пожизненно возглавлять Совет безопасности.
Законом устанавливается, что Первому Президенту РК — Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совбез в качестве председателя. Состав Совбеза предлагается формировать президентом по согласованию с председателем Совбеза.
В соответствии с законом, Совбез является конституционным органом, координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности.
Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев ранее пояснил журналистам, что норма о том, что Назарбаев имеет право пожизненно возглавлять Совбез, уже была закреплена в прошлом году.
Так, согласно изменениям, внесенным в конституционный закон "О Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы", первому президенту "в силу его исторической миссии" пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности. Изменения внесены поправками, подписанными Назарбаевым в декабре 2017 года.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.