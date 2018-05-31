Узбекистан и Росатом построят АЭС на границе с Казахстаном

Узбекистан и российская госкорпорация «Росатом» договорились о строительстве АЭС в Навоийской области Узбекистана. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев обсудили детали будущего проекта строительства атомной станции и ряд сопутствующих вопросов, сообщает nuz.uz.



По словам Алексея Лихачева, строительство АЭС потребует до 10 тыс. квалифицированных работников, а само использование станции около полутора тысяч человек.



«В центре сегодняшней беседы была реализация совместного проекта по строительству АЭС, состоящей из двух блоков. Мы говорили и о локализации, и об использовании неядерных технологий, и, конечно, о подготовке кадров для создания отрасли. Поскольку только стройка потребует до 10 тысяч квалифицированных работников, само использование станции — около полутора тысяч человек. Президент поставил задачу максимально готовить специалистов в России. Мы серьезно сегодня обсуждали открытие в Узбекистане филиала Национального исследовательского ядерного университета “МИФИ”. Кроме того, говорили о возможности подготовки кадров в Академии “Росатома”, возможность стажировки на объектах госкорпорации», — рассказал Лихачев по итогам переговоров.



«Узбекская сторона нам назвала сегодня площадку — это Навоийская область. Буквально на днях мы выезжаем на место и начинаем сбор информации. Мы договорились о подходах к организации проекта. В данном случае не будет четкой роли заказчика и подрядчика. Это тот подход, когда мы строим вместе, когда мы строим как для себя. Подобный подход мы применяем только в России и Беларуси, когда вместе с правительством страны мы определяем все аспекты, стоимость проекта, вместе несем ответственность за его реализацию. Это кратно сокращает сроки, закладывает механизмы, страхующие нас от удорожания», — добавил глава «Росатома».



По словам Лихачева, в республике будет создана современная ядерная инфраструктура. В частности, должен появиться регулятор, условно называемый Атомнадзор, который будет контролировать всю работу совместно с российской корпорацией по принципу «четырех глаз».



В декабре 2017 года «Росатом» и правительство Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. В настоящее время созданы две рабочие группы, которые ведут работу по проекту строительства АЭС в Узбекистане.



Навоийская область Узбекистана граничит с Казахстаном, Джизакской, Самаркандской и Бухарской областями, а также с Республикой Каракалпакстан. Площадь области — 110 800 кв. километров.