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Загадочная картинка с мороженым заставила пользователей сети поломать голову

Просмотров:476 Опубликовано: Сегодня, 11:45
Загадочная картинка с мороженым заставила пользователей сети поломать голову
Изображение: @thedudolf
Новая головоломка от венгерского художника Гергелия Дудаса (Gergely Dudas) заставила тысячи пользователей сети искать леденец среди рожков с мороженым. Картинку он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сможете найти леденец среди мороженого?» — подписал Дудас снимок.



Публикация вызвала бурную реакцию поклонников творчества Дудаса и собрала несколько тысяч «реакций». В комментариях подписчики делились впечатлениями от новой головоломки и восторгались задумкой. «Мне потребовалось время, потому что я отвлеклась на веселых скрытых на первый взгляд ребят. Мне нравятся ухмыляющееся мороженое в шляпе и еще одно, пугающее других тем, что облизывает их», — сообщила Катрин Эллис (Catherine Ellis).

«Смешно! То же самое! Понравилось, надеюсь приобрести картинку в виде постера», — поддержала ее Карин Венхолт (Karin Wenholt).

Некоторые в процессе поиска сталкивались со странными находками. «Нашла леденец, но почему на земле случается так, что один рожок с мороженым облизывает другой? Каннибализм?» — возмутилась Кезия Симон (Kezia Simon). «Нашла леденец за две секунды, но потратила три минуты на смех над пугающим мороженым, облизывающим друга», — поделилась Мишель Жу (Michelle Zhu). «Не могу найти. Может, потому что люблю мороженое больше, чем леденцы», — заключила Михаела Ку (Michaela Ku).

В посте Дудаса есть отдельная ссылка на разгадку, где искомый леденец обведен графически: он находится в верхнем правом углу.

Венгерский художник Дудас, известный в сети под псевдонимом Dudolf, периодически публикует графические головоломки, на которых необходимо найти скрытое изображение. Картинки, которыми он делится в социальных сетях, часто становятся вирусными.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:13
Aq jáne jasyl tústi, aýyzdaryn shyp. Sol bolý kerek
 
 

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