"Мы забыли про душу ребенка". Девочка в маске выступила в Мажилисе

Потерявшая родителей юная казахстанка, которую спасли от суицида сотрудники горячей линии "111", выступила перед депутатами на заседании в Мажилисе в маске, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Наш телефон доверия "111" за 2017 год спас 104 ребенка от суицида. И одна девочка изъявила желание сегодня прийти сюда. Она будет в маске и расскажет, почему она пошла на этот шаг. Мы должны прислушаться к ней, потому что, оказывается, много причин. Мы согреваем детей, одеваем, кормим и считаем, что этого достаточно, но мы забыли про душу ребенка", - рассказала депутат Мажилиса, уполномоченный по правам детей Загипа Балиева. 1



"Пять лет назад умерли мои родители. Меня забрала тетя. В первый день я ночевала в другой постели и тогда поняла, что родителей нет. До этого я ничего не осознавала, не могла понять, как это - потерять их. Я думала, что больше не смогу жить, потому что не понимала, как жить без родителей. Но при этом меня всячески поддерживали родственники. Я ходила в школу, начались подростковые проблемы, учебу, можно сказать, я забросила. Плюс к этому - одноклассники, сплетни. Из-за этого становилось хуже. Было очень одиноко. Я уходила в себя, не знала, к кому обратиться и можно ли обращаться к кому-либо с такими вопросами. Я думала о суициде. Я знала, что в Интернете я найду массу информации. Я наткнулась на разные сайты, фильмы, есть даже сериалы, посты, песни, как можно совершить это", - рассказала девочка.



Девочка отметила, что о службе доверия узнала из рекламы и от пришедших в школу работников. Тогда она решила обратиться за помощью.



"Мне сказали, что все это будет анонимно, то что не нужно переживать, никто не узнает. Я связалась с оператором, рассказала о своей ситуации, и она предложила мне поговорить с психологом. Я согласилась, она перевела меня на другую линию. Мне было некомфортно об этом (говорить - прим.автора). Потому что я думала, что меня осудят, не поймут", - продолжила она.



Но специалисты смогли разговорить девочку и долгое время работали с ней.



"Она мне помогла решить свои проблемы, понять, что я не одна и что у меня все-таки есть близкие люди. То, что я могу всегда, в любое время суток, позвонить на телефон доверия, и меня поймут, поддержат и не осудят. Она порекомендовала мне сходить на терапию к психологу, плюс поговорить с родственниками. Также она звонила мне, спрашивала, как у меня здоровье, все ли со мной хорошо. Я все-таки решилась поговорить с тетей, рассказать ей. Она записала меня частному психологу. В данный момент мне стало намного легче. У меня уже нет таких мыслей, что я одна, что надо умереть, что меня никто не понимает. Меня понимают. Я начала делиться своими проблемами, даже мелкими, со своими друзьями, меня всегда все поддерживают. Я как бы на мир смотрю другими глазами. Они спасли меня, спасли какую-то одну жизнь. И я очень благодарна им", - призналась девочка.