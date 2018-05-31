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Составлен рейтинг самых противных авиапассажиров

Просмотров:229 Опубликовано: Сегодня, 13:49
Составлен рейтинг самых противных авиапассажиров
Фото: Samsul Said / Reuters
Эксперты провели опрос «Самые адские пассажиры», который выявил, какие типы пассажиров в самолете раздражают окружающих больше всего. Об этом сообщает Travel Pulse.

Так, первые три места разделили между собой плохо пахнущие путешественники, непослушные дети и те, кто откидывают спинку сиденья назад.

Далее идут туристы, которые кладут руки на подлокотники, а за ними пассажиры с несколькими сумками ручной клади.

На шестом месте оказались люди, которые часто поднимаются со своих мест и ходят в туалет, а седьмую позицию заняли «болтуны», постоянно разговаривающие во время полета.

Также, в рейтинг вошли требовательные путешественники, раздражающие своими постоянными просьбами, и пассажиры, делающие упражнения посреди узкого прохода в самолете.

Последнее место в списке «Самые адские пассажиры» заняли люди, которые своей головой заслоняют вид из окна.

В мае портал Smarter Travel составил список неизвестных прежде секретов авиакомпаний, которые могут заинтересовать любого путешественника. Среди них новости о том, что самый короткий перелет длится 53 секунды, некоторые части самолета держатся на клею, компании лгут пассажирам о времени перелета, а влажность воздуха на борту ниже, чем в пустыне.
Источник: lenta.ru
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