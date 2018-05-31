«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 31 Мая
+26...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.67 KZT
  • €1 = 384.01 KZT
  • 1 RUB = 5.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан не будет переносить посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Просмотров:20 Опубликовано: Сегодня, 15:02
Казахстан не будет переносить посольство из Тель-Авива в Иерусалим
Иерусалим. Иллюстративное фото: pixabay.com
Три страны - США, Гватемала и Парагвай - за недавнее время перенесли свои дипломатические представительства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, не считаясь с претензиями Палестины на его восточные районы и исторический центр. В свою очередь, в казахстанском МИД, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz, сообщили, что в ближнесрочной перспективе такой вопрос не рассматривается.

В ведомстве заявили, что Казахстан основывается на решениях и резолюциях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, подразумевающих право палестинского народа на самоопределение и создание независимого Палестинского государства в пределах международных границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

"Выступая за скорейшее, полноценное и всеобъемлющее урегулирование ситуации на Ближнем Востоке в рамках конструктивного политического диалога, мы последовательно призываем руководство Израиля и Палестины, а также все заинтересованные стороны предпринять конкретные шаги для обеспечения такого политического решения, которое бы сделало возможным мирное сосуществование двух государств. В настоящее время посольство Республики Казахстан в государстве Израиль расположено в городе Тель-Авив, и в ближнесрочной перспективе вопрос об изменении локации нашего дипломатического представительства с переносом в другой город не предусматривается", - ответили в МИД РК.

В целом вопрос о переносе посольства в МИД РК назвали преждевременным.

"Казахстан считает, что односторонние шаги иностранных государств по определению правового статуса Иерусалима, являющегося священным для представителей самых разных этнических групп и вероисповеданий, не будут способствовать урегулированию затянувшегося арабо-израильского противостояния, а лишь приведут к дальнейшей деградации ситуации во всем ближневосточном регионе. В этой связи до полного урегулирования данной проблемы по формуле "два государства для двух народов" считаем данный вопрос преждевременным", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РК отмечают, что за годы независимости Казахстан выстроил дружественные и конструктивные отношения с большинством государств мира и установил дипломатические отношения со 182 странами, включая Израиль и Палестину.

"В то же время Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддерживает личностные дружественные отношения как с руководством Израиля, так и Палестины. Подтверждением является официальный визит премьер-министра государства Израиль Биньямина Нетаньяху в Казахстан в декабре 2016 года. В текущем году ожидается рабочий визит министра иностранных дел Палестины Рияда аль-Малики в Астану. Казахстан продолжит углублять кооперацию со всеми иностранными государствами, заинтересованными в дальнейшем развитии сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе со странами Ближнего Востока, с которыми имеет тесные духовные и экономические связи. (...) Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН продолжит оказывать полную поддержку процессу восстановления стабильности в регионе как неотъемлемого условия для установления мира на Ближнем Востоке", - резюмировали в дипведомстве.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое располагалось в Тель-Авиве. Это событие состоялось 14 мая, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика