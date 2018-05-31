Казахстан не будет переносить посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Три страны - США, Гватемала и Парагвай - за недавнее время перенесли свои дипломатические представительства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, не считаясь с претензиями Палестины на его восточные районы и исторический центр. В свою очередь, в казахстанском МИД, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz, сообщили, что в ближнесрочной перспективе такой вопрос не рассматривается.



В ведомстве заявили, что Казахстан основывается на решениях и резолюциях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, подразумевающих право палестинского народа на самоопределение и создание независимого Палестинского государства в пределах международных границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.



"Выступая за скорейшее, полноценное и всеобъемлющее урегулирование ситуации на Ближнем Востоке в рамках конструктивного политического диалога, мы последовательно призываем руководство Израиля и Палестины, а также все заинтересованные стороны предпринять конкретные шаги для обеспечения такого политического решения, которое бы сделало возможным мирное сосуществование двух государств. В настоящее время посольство Республики Казахстан в государстве Израиль расположено в городе Тель-Авив, и в ближнесрочной перспективе вопрос об изменении локации нашего дипломатического представительства с переносом в другой город не предусматривается", - ответили в МИД РК.



В целом вопрос о переносе посольства в МИД РК назвали преждевременным.



"Казахстан считает, что односторонние шаги иностранных государств по определению правового статуса Иерусалима, являющегося священным для представителей самых разных этнических групп и вероисповеданий, не будут способствовать урегулированию затянувшегося арабо-израильского противостояния, а лишь приведут к дальнейшей деградации ситуации во всем ближневосточном регионе. В этой связи до полного урегулирования данной проблемы по формуле "два государства для двух народов" считаем данный вопрос преждевременным", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве.



В МИД РК отмечают, что за годы независимости Казахстан выстроил дружественные и конструктивные отношения с большинством государств мира и установил дипломатические отношения со 182 странами, включая Израиль и Палестину.



"В то же время Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддерживает личностные дружественные отношения как с руководством Израиля, так и Палестины. Подтверждением является официальный визит премьер-министра государства Израиль Биньямина Нетаньяху в Казахстан в декабре 2016 года. В текущем году ожидается рабочий визит министра иностранных дел Палестины Рияда аль-Малики в Астану. Казахстан продолжит углублять кооперацию со всеми иностранными государствами, заинтересованными в дальнейшем развитии сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе со странами Ближнего Востока, с которыми имеет тесные духовные и экономические связи. (...) Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН продолжит оказывать полную поддержку процессу восстановления стабильности в регионе как неотъемлемого условия для установления мира на Ближнем Востоке", - резюмировали в дипведомстве.



Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое располагалось в Тель-Авиве. Это событие состоялось 14 мая, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.