Бензин дешевле казахстанского есть лишь в 10-ти странах - Канат Бозумбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стоимость бензина, дешевле чем в Казахстане, лишь в 10-ти странах мира. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев в ходе отчетной встречи перед Общественным советом по вопросам топливно-энергетического комплекса и экологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Позвольте привести в пример рейтинг международного агентства Global Petrol Prices по ценам на нефтепродукты среди 168 стран - это независимое международное агентство. На сегодняшний день в мае по стоимости бензина Казахстан занимает одиннадцатую позицию среди 168 стран», - сказал Канат Бозумбаев.



Что касается дизтоплива, то министр сообщил, что в этом сегменте Казахстан занял четырнадцатую позицию.



То есть, мы среди одиннадцати стран с самым дешевым бензином, среди четырнадцати стран с самым дешевым дизельным топливом. Дороже, чем у нас, бензин в таких странах, как Саудовская Аравия, ОАЭ, США, Россия, Азербайджан. Дешевле бензин только в 10 странах - таких как Венесуэла, Иран, Кувейт, Туркменистан и т.д», - резюмировал Канат Бозумбаев.