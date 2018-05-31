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Бензин дешевле казахстанского есть лишь в 10-ти странах - Канат Бозумбаев

Просмотров:147 Опубликовано: Сегодня, 16:15
Бензин дешевле казахстанского есть лишь в 10-ти странах - Канат Бозумбаев
Фото: vistanews.ru
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стоимость бензина, дешевле чем в Казахстане, лишь в 10-ти странах мира. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев в ходе отчетной встречи перед Общественным советом по вопросам топливно-энергетического комплекса и экологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Позвольте привести в пример рейтинг международного агентства Global Petrol Prices по ценам на нефтепродукты среди 168 стран - это независимое международное агентство. На сегодняшний день в мае по стоимости бензина Казахстан занимает одиннадцатую позицию среди 168 стран», - сказал Канат Бозумбаев.

Что касается дизтоплива, то министр сообщил, что в этом сегменте Казахстан занял четырнадцатую позицию.

То есть, мы среди одиннадцати стран с самым дешевым бензином, среди четырнадцати стран с самым дешевым дизельным топливом. Дороже, чем у нас, бензин в таких странах, как Саудовская Аравия, ОАЭ, США, Россия, Азербайджан. Дешевле бензин только в 10 странах - таких как Венесуэла, Иран, Кувейт, Туркменистан и т.д», - резюмировал Канат Бозумбаев.
Источник: inform.kz
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Комментарии ( 1 )

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Критик SS (Посетители) Сегодня, 18:34
Вопрос: чем мы хуже этих стран, а? Чем? 11 место это ещё не место, место когда в 3 ку входишь))))
 
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Vaciliy (Посетители) Сегодня, 18:15
Канат! Ты не путай Божий дар с яишницей! Все взаимосвязано! Сколько человек получает и цена бензина... И это Министр Энергетики РК?!
 
 

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