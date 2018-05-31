К 2050 году у половины населения планеты испортится зрение

К 2050 году 50% населения будет близоруким, такая ситуация во многом связана с развитием информационных технологий, заявила доцент кафедры офтальмологии педиатрического факультета ФГБУ ВО РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ, куратор межпрофессионального альянса по охране зрения "Врата солнца" Татьяна Павлова, пишет Ria.ru.



Эксперт рассказала, что количество людей, страдающих миопией (близорукостью), увеличивается из года в год.



"Прогнозы мировой статистики свидетельствуют о том, что к 2050 году 50 процентов населения будет близоруким, 10 процентов будут иметь высокую степень близорукости и порядка одного миллиарда человек будут слепы", – заявила она на международной конференции по теме "Миопию под контроль. Российский и зарубежный опыт", прошедшей в рамках форума "Здоровья нации".



У школьников младших классов частота близорукости составляет 6-8%, у старших школьников увеличивается до 25-30%. В гимназиях и лицеях показатель достигает 50%.



Эксперт отметила, что эпидемия миопии подпитывается развитием информационных технологий.