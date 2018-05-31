"Все было молниеносно". В доме замглавреда Forbes Kazakhstan провели обыск

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме заместителя главного редактора Forbes Kazakhstan Александра Воротилова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По его словам, подробности он рассказать не может.
"Да, я могу подтвердить, но, к сожалению, не могу рассказать подробности, так как у меня подписка о неразглашении", - сообщил Воротилов.
Он отметил, что об обыске не знал, все случилось внезапно.
"Встретили на улице, попросили пройти в дом. Все было молниеносно. Не думаю, что заняло более 15 минут", - сказал журналист.
2 апреля 2018 года сотрудники полиции пришли с обыском в редакции интернет-изданий Forbes Казахстан и Ratel.kz. Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов позже пояснил, что обыски были проведены в рамках уголовного дела.
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